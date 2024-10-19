²¦½÷¤È¤È¤â¤Ë¤¤¤¶Ã¦½Ð¡ª ¤·¤«¤·¤Þ¤¿¤â¤äÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤Âç¥Ô¥ó¥Á¡ª¡¿¥ï¥±¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÑÁõ¤·¤Æ³Ø±à¤ËÀøÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ª
¡Ø¥ï¥±¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÑÁõ¤·¤Æ³Ø±à¤ËÀøÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡Ê¼·Ìî¤Ê¤º¤Ê¡§Ì¡²è¡¢ ÎÓ¸é ¡§¸¶ºî¡¢ ºÌ·î¤Ä¤«¤µ¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡ËÂè10²ó¡ÚÁ´12²ó¡ÛÍÄ¤¤¤³¤í¤ËÎ¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿¥»¥·¥¢¤Ï¡¢¿ÆÀÌ¤Î²È¤Ç¥á¥¤¥É¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÌ³Ø¤òµñÈÝ¤¹¤ë½¾»ÐËå¤ËÂå¤ï¤êÊÑÁõ¤·¤Æ³Ø±à¤ØÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²È¤Ç¤Ï¤³¤»È¤ï¤ì¡¢³Ø±à¤Ç¤Ï¤¤¤¸¤á¤ËÂÑ¤¨¤ëÆü¡¹¡£¿´¤Îµò¤ê½ê¤ÏÍ£°ì¤Î¿ÆÍ§¡¦¥Þ¥ê¥¢¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£Ìµ»ö¤ËÂ´¶È¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤éÂ¿³Û¤ÎÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ëÌóÂ«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â´¶È¼°Á°Æü¤Ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£ÌóÂ«¤òÈ¿¸Î¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¥»¥·¥¢¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂèÆó²¦»Ò¡¦¥Þ¡¼¥«¥¹¤Ç¡Ä¡Ä!? ¤Éº¬À¥Ò¥í¥¤¥ó¡ß°Æ¸²¦»Ò¤Î¥ï¥±¤¢¤ê¥é¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ø¥ï¥±¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÑÁõ¤·¤Æ³Ø±à¤ËÀøÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£