世界が注目する【xikers】に質問！日本デビュー、今後の目標、先輩ATEEZのこと

発売日 : 2024年8月7日(水)発売

予約開始日 : 2024年5月10日(金)18:00

CD収録曲

・初回盤

M1. Tsuki (Lunatic)

M2. Cool

M3. Are you serious?

M4. Tsuki (Lunatic) -Instrumental-

M5. Cool -Instrumental-

M6. Are you serious? -Instrumental-

・通常盤A

M1. Tsuki (Lunatic)

M2. Cool

M3. Tsuki (Lunatic) -Instrumental-

M4. Cool -Instrumental-

・通常盤B

M1. Tsuki (Lunatic)

M2. Are you serious?

M3. Tsuki (Lunatic) -Instrumental-

M4. Are you serious? -Instrumental-