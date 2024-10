明治安田J2リーグ第35節の3試合が行われた。アウェイのベガルタ仙台戦となる今節を勝てば無条件で自動昇格圏内が確定する横浜FCだが、6分に相良竜之介の左足ボレーで先制を許すと、33分にもエロンに右足フィニッシュを決められ、前半のうちに0-2にされる。後半に入り、猛攻の横浜FCだが、仙台が守りでも集中を切らさず。86分には工藤蒼生の強烈な右足シュートを決められ、今季ワーストの3失点で21戦ぶり黒星。この試合前まで6位の仙台は横浜FCにシーズンダブルで5位に浮上した。

4位ジェフユナイテッド千葉はヴァンフォーレ甲府とホームで対戦。0-0の68分にアダイウトンのゴールで先制を許すが、76分に横山暁之が同点弾を決めると、86分に田中和樹が逆転弾で勝ち越し。千葉が4連勝を達成した。また、19位鹿児島ユナイテッドFCは16位愛媛FCをホームに迎え撃ち、山口卓己、鈴木翔大 、福田望久斗、オウンゴールで4-0と快勝。今節を落とすと自動降格圏内が決まる一戦だったが、残留圏ぎりぎりの17位大分トリニータ次第という状況を作った。◆第35節10/19(土)鹿児島ユナイテッドFC 4-0 愛媛FCベガルタ仙台 3-0 横浜FCジェフユナイテッド千葉 2-1 ヴァンフォーレ甲府10/20(日)《13:00》ブラウブリッツ秋田 vs V・ファーレン長崎《13:10》清水エスパルス vs モンテディオ山形《14:00》ザスパ群馬 vs 栃木SCファジアーノ岡山 vs いわきFC徳島ヴォルティス vs 藤枝MYFC大分トリニータ vs 水戸ホーリーホック《15:00》ロアッソ熊本 vs レノファ山口FC