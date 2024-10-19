【PHOTO】SUPER JUNIOR イトゥク＆IZ*ONE出身クォン・ウンビ「2024 DREAM CONCERT」レッドカーペットに登場
19日、京畿（キョンギ）道高陽（コヤン）市高陽総合運動場で行われた「2024 DREAM CONCERT 30TH」のレッドカーペットにSUPER JUNIOR イトゥクとIZ*ONE出身クォン・ウンビが登場した。
「2024 DREAM CONCERT 30TH」のMCにはSUPER JUNIORのイトゥクとIZ*ONE出身のクォン・ウンビが決定。The KingDom、DRIPPIN、LIGHTSUM、LUCY、xikers、ASC2NT、8TURN、n.SSign、NCT WISH、YOUNITE、Xdinary Heroes、ONEUS、UNIS、EVNNE、EPEX、JD1、IZ*ONE出身チェ・イェナ、Kep1er、KISS OF LIFE、TEMPEST、TRENDZ、FIFTY FIFTY、H1-KEYらがステージを繰り広げる。
・NCT WISH、EVNNE、Kep1erも！「2024 DREAM CONCERT」豪華ラインナップを公開…10月19日に韓国で開催
・【PHOTO】Kep1er＆H1-KEY＆FIFTY FIFTYら「2024 DREAM CONCERT」レッドカーペットに登場
「2024 DREAM CONCERT 30TH」のMCにはSUPER JUNIORのイトゥクとIZ*ONE出身のクォン・ウンビが決定。The KingDom、DRIPPIN、LIGHTSUM、LUCY、xikers、ASC2NT、8TURN、n.SSign、NCT WISH、YOUNITE、Xdinary Heroes、ONEUS、UNIS、EVNNE、EPEX、JD1、IZ*ONE出身チェ・イェナ、Kep1er、KISS OF LIFE、TEMPEST、TRENDZ、FIFTY FIFTY、H1-KEYらがステージを繰り広げる。
・NCT WISH、EVNNE、Kep1erも！「2024 DREAM CONCERT」豪華ラインナップを公開…10月19日に韓国で開催
・【PHOTO】Kep1er＆H1-KEY＆FIFTY FIFTYら「2024 DREAM CONCERT」レッドカーペットに登場