今だけ3万円以下で買えるポータブル電源まとめ #Amazonプライム感謝祭
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年10月19日(土) 0:00 〜 2024年10月20日(日) 23:59まで「Amazonプライム感謝祭」を開催中。
今だけ3万円以下で購入可能なポータブル電源をまとめました。アウトドアや非常時に活躍してくれるアイテムをお得に購入しましょう。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年10月19日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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「Anker 521」がクーポン利用で9000円オフや「Anker Solix C300」が15%オフなどお買い得商品多数！
Anker 521 Portable Power Station (PowerHouse 256Wh) ポータブル電源 小型 軽量 定格300W AC2ポート 長寿命10年 リン酸鉄 防災安全協会推奨
29,900円
（クーポン利用で9000円オフ）
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Anker Solix C300 Portable Power Station ポータブル電源 288Wh 小型軽量 1.1時間満充電 高出力AC(定格300W / 瞬間最大600W / SurgePad 500W, 3ポート) ストラップ付属 アプリ遠隔操作 リン酸鉄 蓄電池 ポータブルバッテリー ソーラーパネル対応 キャンプ アウトドア 車中泊 停電対策 防災 (ダークグレー)
34,990円
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Anker Solix C300 DC Portable Power Station ポータブル電源 288Wh 小型軽量2.8Kg 1.5時間満充電 合計最大出力300W USB-C/USB-A/DC 計7ポート(ACポート非搭載) ストラップ付き アプリ遠隔操作 リン酸鉄 蓄電池 ポータブルバッテリー ソーラーパネル対応 キャンプ アウトドア 車中泊 停電対策 防災 (ダークグレー)
24,990円
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小型でソーラー充電も可能、BLUETTIのポータブル電源「EB3A」が40%オフや「AC2A」が34%オフ！
BLUETTI ポータブル電源 EB3A 268Wh/600W APP遠隔操作 EPS機能付き 電力リフト機能付 エコモード機能搭載 リン酸鉄リチウム 純正弦波 MPPT制御方式採用 家庭アウトドア両用バックアップバッテリー キャンプ/車中泊/防災グッズ LEDライト付き ソーラー充電 AC100V 50Hz/60Hz対応
39,800円
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BLUETTI ポータブル電源 AC2A 204Wh/300W APP遠隔操作 UPS機能付き リン酸鉄リチウム 40分で80%まで充電 純正弦波 パススルー機能 MPPT制御方式採用 家庭アウトドア両用バックアップバッテリー キャンプ/車中泊/防災グッズ/地震停電時に非常用電源 ソーラー充電 AC100V 50Hz/60Hz対応
29,800円
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最速1時間で満充電できる「Jackery240」が20%オフなどポータブル電源が目白押し！
Jackery ポータブル電源 240 New 256Wh リン酸鉄 長寿命 定格出力300W 瞬間最大600W 60分急速充電 スマホ タブレット充電用 モバイルバッテリー コンパクト UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz 車中泊 停電対策 防災対策 ジャクリ
32,800円
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Jackery Explorer 100 Plus ポータブル電源 31000mAh モバイルバッテリー 99.2Wh/128W 飛行機に持ち込みが可能 リン酸鉄 小型 1.8時間でフル充電 USB出力 家庭用 アウトドア用
15,900円
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Jackery Explorer 100 Plus 31000mAh モバイルバッテリー 99.2Wh/128W 飛行機に持ち込みが可能 リン酸鉄 小型 1.8時間でフル充電 USB出力
15,900円
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｢RIVER 2｣から22%の軽量化、EcoFlowの｢RIVER 3｣が35％オフの大特価で購入できるチャンス！
EcoFlow RIVER 3(230) ポータブル電源 230Wh容量 GaN採用 リン酸鉄リチウムイオン電池 30dB静音設計 UPS機能 軽量 AC(定格300W X-Boostで450W サージ600Ｗ）USB-A/C キャンプ アウトドア 停電対策 防災グッズ (エコフロー リバー3)
30,900円
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アウトドアはもちろんDIYにも大活躍のエレコム「DE-PS200PEBK」が20%オフ！
エレコム ポータブル電源 リン酸鉄 205Wh AC定格出力300W AC×2 USB-C×2 USB-A×2 シガーソケット ブラック DE-PS200PEBK
29,800円
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今だけ限定5%オフクーポン「gizmodo2024」が使える口腔洗浄器！
【正規品 / 1年交換保証】 世界シェアNo.1 日本対応 口腔洗浄器 ジェットウォッシャー Waterpik ウォーターピック コードレスセレクト WF-10 200ml IPX7 防水仕様 ウォーターフロス 充電タイプ USB式 コードレス
18,400円
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【正規品 / 1年交換保証】 世界シェアNo.1 日本対応 口腔洗浄器 ジェットウォッシャー Waterpik ウォーターピック イオン WF-11 651 ml ウォーターフロス 充電タイプ USB式 据え置き
24,800円
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※口腔洗浄器のクーポン利用は、Amazonのクーポン欄に入力する必要があります
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！
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「Amazonプライム感謝祭」は、10月20日（日）23時59分まで開催中！
Source:「Amazonプライム感謝祭」