「全社」開幕！ 今大会経由で“地域CL”目指すFC刈谷、東京23FC、女川ら2回戦へ　和歌山は1回戦で散る【Road to JFL】

19日、第60回全国社会人サッカー選手権大会(全社)が滋賀県内の各会場で開幕。1回戦16試合が行われ、20日の2回戦へ進む16チームが決定。JFL参入を掲げ、今大会経由での全国地域サッカーチャンピオンズリーグ(地域CL)進出を目指すチームは、明暗が分かれた。◆全社の重要ポイント各地域リーグで優勝を逃しつつも、JFL参入の意思があるチームは、今大会で「ベスト4以上かつ成績上位3チーム」に入れば、最大3つの“全社枠”として地域CL出場権が付与される。

◆刈谷 4-0 Route11東海1部2位の「全社前回王者」FC刈谷は、大阪府リーグのクラブを順当に撃破。10分に新井直登の右足ダイレクト弾で口火を切り、その後は何度か決定機逸も、29分に大友千裕が追加点…最終スコアは4-0とし、3年連続の地域CL出場、通算3度目のJFL参入へ望みを繋いだ。◆東京23 4-1 十勝関東1部2位の東京23FCは、北海道王者の北海道十勝スカイアースを4発粉砕。前半先制されるも、直後に相手GKのスローイングミスを拾い、最後は服部剛大が同点ミドル。ほどなくして今度は相手のパスミスから福本優芽が逆転弾。後半も2点を追加し、"百年構想クラブ枠"にも可能性を残すなか、まずは1回戦突破だ。◆V市原 3-3(PK:3-4) JSC関東1部王者のVONDS市原は地域CL出場権を確保済みというなか、天皇杯でJ1名古屋を撃破したJAPANサッカーカレッジに敗戦。まず、取って取られての80分間(40分×2)で堅守軍団にとって今季初の「3失点」を喫し、最後はPK戦で敗れ去った。この現実を、どう受け止める。◆多度津 3-2 三菱長崎四国リーグでクラブ史上初の2位とし、"絶対王者"FC徳島をあと一歩のところまで追い詰めた多度津FC。長崎県1部の三菱重工長崎SCと対戦し、三原圭太の2得点で2度追いつき、試合も終盤へ。76分、宮本一貴のゴールでとうとう逆転に成功し、2回戦へ駒を進めた。◆福山 0-1 SHIBUYA一方、東京都1部のSHIBIUYA CITY FCはJFL参入こそ不可だが、全国の舞台で中国リーグ王者・福山シティFCを撃破。前半終盤にCKからオウンゴールで先制し、そのままシャットアウトした。福山は全社1回戦を0-1で落としての敗退が3年連続に。何はともあれ、地域CLへ。◆FC徳島 2-0 延岡2022年の全社で地域CL切符を掴んだ経験があるFC延岡AGATAだが、九州リーグ3位で迎えた今大会は、四国リーグ王者のFC徳島に0-2と敗れて1回戦敗退。今季の地域CL出場は事実上完全消滅し、JFL参入もお預けとなる。◆BTOP 0-3 東京U北海道リーグの覇権を十勝に奪い返されたBTOP北海道も、3年連続となる地域CL出場を懸けて全社に臨んだが、関東1部5位の東京ユナイテッドFCに0-3完敗で終焉。こちらも地域CL出場の可能性が事実上消滅だ。◆L滋賀 0-1 エリース関東1部得点王の韓国人FWソン・ホギョンを擁するエリース東京は、開催地代表のレイジェンド滋賀と対戦し、前半ラストプレーで鯰田太陽が直接FKをぶち込んで先制。この1点で勝ちきり、関東1部昇格1年目にして全社2回戦へ。◆守山侍 0-1 女川JFL復帰を目指すも東北1部の覇権なきコバルトーレ女川は、関西1部の守山侍2000と対戦。14分、在籍19年目のレジェンド・オブ・レジェンド、37歳FW吉田圭が先制点を決め、この1点を守り抜いた。2回戦はエリース戦となる。◆福井 2-1 和歌山関西1部で覇権を失ったアルテリーヴォ和歌山は、昨季の地域CLでも激突した北信越1部王者・福井ユナイテッドFCと対戦。後半頭にクリアミスから失点も、直後に今度は相手のクリアミスから大野幹生が同点弾を叩き込む。その後、雷で試合が中断。再開後の76分、激しさが増した戦いの中で勝ち越しを許し、2度目の同点弾はならず。アルテリーヴォ和歌山、全社1回戦敗退で秋雨の滋賀に散る。◆1回戦結果一覧[11:00]FC刈谷 4-0 Route11東邦チタニウム 0-0(PK:5-4) ベルガロッソいわみ東京23FC 4-1 北海道十勝スカイアースAS.Laranja Kyoto 0-1 ヴェロスクロノス都農VONDS市原 3-3(PK:3-4) JAPANサッカーカレッジ多度津FC 3-2 三菱重工長崎SCブランデュー弘前FC 1-1(PK:6-5) 中京大学FC福山シティFC 0-1 SHIBUYA CITY FC[13:30]FC徳島 2-0 FC延岡AGATAFC岐阜SECOND 2-2(PK:4-3) おこしやす京都AC東海FC 0-3 SRC広島BTOP北海道 0-3 東京ユナイテッドFCレイジェンド滋賀 0-1 エリース東京守山侍2000 0-1 コバルトーレ女川ジェイリースFC 4-2 横浜猛蹴福井ユナイテッドFC 2-1 アルテリーヴォ和歌山◆2回戦カードFC刈谷 vs 東邦チタニウム東京23FC vs ヴェロスクロノス都農JAPANサッカーカレッジ vs 多度津FCブランデュー弘前FC vs SHIBUYA CITY FCFC徳島 vs FC岐阜SECONDSRC広島 vs 東京ユナイテッドFCエリース東京 vs コバルトーレ女川ジェイリースFC vs 福井ユナイテッドFC