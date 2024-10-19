気象台は、午後4時11分に、暴風警報を北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町に発表しました。また波浪警報を北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】福岡県・北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市などに発表

福岡、北九州地方の海上では、19日夜のはじめ頃から20日明け方まで暴風に警戒してください。福岡、北九州地方では、19日夜遅くから20日明け方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■北九州市

□暴風警報【発表】

19日夜のはじめ頃から20日明け方にかけて警戒

風向 北東

・響灘

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

19日夜遅くから20日明け方にかけて警戒

・響灘

予想最大波高 6m



■福岡市

□暴風警報【発表】

19日夜のはじめ頃から20日明け方にかけて警戒

風向 北東

・玄界灘

最大風速 20m/s

・沖ノ島周辺

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

19日夜遅くから20日明け方にかけて警戒

・玄界灘

予想最大波高 6m

・沖ノ島周辺

予想最大波高 6m



■宗像市

□暴風警報【発表】

19日夜のはじめ頃から20日明け方にかけて警戒

風向 北東

・玄界灘

最大風速 20m/s

・沖ノ島周辺

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

19日夜遅くから20日明け方にかけて警戒

・玄界灘

予想最大波高 6m

・沖ノ島周辺

予想最大波高 6m



■古賀市

□暴風警報【発表】

19日夜のはじめ頃から20日明け方にかけて警戒

風向 北東

・玄界灘

最大風速 20m/s

・沖ノ島周辺

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

19日夜遅くから20日明け方にかけて警戒

・玄界灘

予想最大波高 6m

・沖ノ島周辺

予想最大波高 6m



■福津市

□暴風警報【発表】

19日夜のはじめ頃から20日明け方にかけて警戒

風向 北東

・玄界灘

最大風速 20m/s

・沖ノ島周辺

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

19日夜遅くから20日明け方にかけて警戒

・玄界灘

予想最大波高 6m

・沖ノ島周辺

予想最大波高 6m



■糸島市

□暴風警報【発表】

19日夜のはじめ頃から20日明け方にかけて警戒

風向 北東

・玄界灘

最大風速 20m/s

・沖ノ島周辺

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

19日夜遅くから20日明け方にかけて警戒

・玄界灘

予想最大波高 6m

・沖ノ島周辺

予想最大波高 6m



■新宮町

□暴風警報【発表】

19日夜のはじめ頃から20日明け方にかけて警戒

風向 北東

・玄界灘

最大風速 20m/s

・沖ノ島周辺

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

19日夜遅くから20日明け方にかけて警戒

・玄界灘

予想最大波高 6m

・沖ノ島周辺

予想最大波高 6m



■芦屋町

□暴風警報【発表】

19日夜のはじめ頃から20日明け方にかけて警戒

風向 北東

・響灘

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

19日夜遅くから20日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■岡垣町

□暴風警報【発表】

19日夜のはじめ頃から20日明け方にかけて警戒

風向 北東

・響灘

最大風速 20m/s

□波浪警報【発表】

19日夜遅くから20日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



