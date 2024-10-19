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気象台は、午後4時11分に、暴風警報を北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町に発表しました。また波浪警報を北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】福岡県・北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市などに発表

福岡、北九州地方の海上では、19日夜のはじめ頃から20日明け方まで暴風に警戒してください。福岡、北九州地方では、19日夜遅くから20日明け方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■北九州市
□暴風警報【発表】
　19日夜のはじめ頃から20日明け方にかけて警戒
　風向　北東
・響灘
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　19日夜遅くから20日明け方にかけて警戒
・響灘
　予想最大波高　6m

■福岡市
□暴風警報【発表】
　19日夜のはじめ頃から20日明け方にかけて警戒
　風向　北東
・玄界灘
　最大風速　20m/s
・沖ノ島周辺
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　19日夜遅くから20日明け方にかけて警戒
・玄界灘
　予想最大波高　6m
・沖ノ島周辺
　予想最大波高　6m

■宗像市
□暴風警報【発表】
　19日夜のはじめ頃から20日明け方にかけて警戒
　風向　北東
・玄界灘
　最大風速　20m/s
・沖ノ島周辺
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　19日夜遅くから20日明け方にかけて警戒
・玄界灘
　予想最大波高　6m
・沖ノ島周辺
　予想最大波高　6m

■古賀市
□暴風警報【発表】
　19日夜のはじめ頃から20日明け方にかけて警戒
　風向　北東
・玄界灘
　最大風速　20m/s
・沖ノ島周辺
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　19日夜遅くから20日明け方にかけて警戒
・玄界灘
　予想最大波高　6m
・沖ノ島周辺
　予想最大波高　6m

■福津市
□暴風警報【発表】
　19日夜のはじめ頃から20日明け方にかけて警戒
　風向　北東
・玄界灘
　最大風速　20m/s
・沖ノ島周辺
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　19日夜遅くから20日明け方にかけて警戒
・玄界灘
　予想最大波高　6m
・沖ノ島周辺
　予想最大波高　6m

■糸島市
□暴風警報【発表】
　19日夜のはじめ頃から20日明け方にかけて警戒
　風向　北東
・玄界灘
　最大風速　20m/s
・沖ノ島周辺
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　19日夜遅くから20日明け方にかけて警戒
・玄界灘
　予想最大波高　6m
・沖ノ島周辺
　予想最大波高　6m

■新宮町
□暴風警報【発表】
　19日夜のはじめ頃から20日明け方にかけて警戒
　風向　北東
・玄界灘
　最大風速　20m/s
・沖ノ島周辺
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　19日夜遅くから20日明け方にかけて警戒
・玄界灘
　予想最大波高　6m
・沖ノ島周辺
　予想最大波高　6m

■芦屋町
□暴風警報【発表】
　19日夜のはじめ頃から20日明け方にかけて警戒
　風向　北東
・響灘
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　19日夜遅くから20日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■岡垣町
□暴風警報【発表】
　19日夜のはじめ頃から20日明け方にかけて警戒
　風向　北東
・響灘
　最大風速　20m/s
□波浪警報【発表】
　19日夜遅くから20日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m