【菊花賞】クラシック最終戦！メイショウタバル＆アミーゴ浜中騎手がビッグタイトルを狙う！
【動画】メイショウタバル＆アミーゴ浜中騎手を直撃取材｜hhttps://youtu.be/Vsh7aB8gubE
【ウイニング競馬 2024年10月19日（土）テレビ東京系列15:00～／BSテレ東 14:30～】
東京メイン、GII「富士ステークス」は1着馬にGI『マイルチャンピオンシップ』への優先出走権が与えられる注目レース。
京都メインはダートのオープン競走「オータムリーフステークス」。
さらに翌日のクラシック三冠最終戦！GI「菊花賞」のスペシャル取材も。
＜出演者＞
【司会者】
キャプテン渡辺、冨田有紀(テレビ東京アナウンサー)
【ゲスト】ミカエル・ミシェル（騎手）
【解説者】
大久保洋吉(元調教師)、三嶋まりえ(東京スポーツ)
【実況者】
立川周（テレビ東京アナウンサー）
■第85回菊花賞（GI）枠順
2024年10月20日（日）5回京都6日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 ピースワンデュック（牡3 柴田善臣）
1-2 ノーブルスカイ（牡3 池添謙一）
2-3 アスクカムオンモア（牡3 北村友一）
2-4 ダノンデサイル（牡3 横山典弘）
3-5 ハヤテノフクノスケ（牡3 岩田望来）
3-6 ミスタージーティー（牡3 坂井瑠星）
4-7 ビザンチンドリーム（牡3 A.シュタルケ）
4-8 ウエストナウ（牡3 西村淳也）
5-9 コスモキュランダ（牡3 M.デムーロ）
5-10 メイショウタバル（牡3 浜中俊）
6-11 ショウナンラプンタ（牡3 鮫島克駿）
6-12 シュバルツクーゲル（牡3 松山弘平）
7-13 アーバンシック（牡3 C.ルメール）
7-14 メリオーレム（牡3 川田将雅）
7-15 エコロヴァルツ（牡3 岩田康誠）
8-16 ヘデントール（牡3 戸崎圭太）
8-17 アドマイヤテラ（牡3 武豊）
8-18 アレグロブリランテ（牡3 横山和生）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。