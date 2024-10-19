【菊花賞】クラシック最終戦！メイショウタバル＆アミーゴ浜中騎手がビッグタイトルを狙う！



【動画】メイショウタバル＆アミーゴ浜中騎手を直撃取材｜hhttps://youtu.be/Vsh7aB8gubE

【ウイニング競馬 2024年10月19日（土）テレビ東京系列15:00～／BSテレ東 14:30～】

東京メイン、GII「富士ステークス」は1着馬にGI『マイルチャンピオンシップ』への優先出走権が与えられる注目レース。

京都メインはダートのオープン競走「オータムリーフステークス」。

さらに翌日のクラシック三冠最終戦！GI「菊花賞」のスペシャル取材も。

＜出演者＞

【司会者】

キャプテン渡辺、冨田有紀(テレビ東京アナウンサー)

【ゲスト】ミカエル・ミシェル（騎手）

【解説者】

大久保洋吉(元調教師)、三嶋まりえ(東京スポーツ)

【実況者】

立川周（テレビ東京アナウンサー）

■第85回菊花賞（GI）枠順

2024年10月20日（日）5回京都6日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 ピースワンデュック（牡3 柴田善臣）

1-2 ノーブルスカイ（牡3 池添謙一）

2-3 アスクカムオンモア（牡3 北村友一）

2-4 ダノンデサイル（牡3 横山典弘）

3-5 ハヤテノフクノスケ（牡3 岩田望来）

3-6 ミスタージーティー（牡3 坂井瑠星）

4-7 ビザンチンドリーム（牡3 A.シュタルケ）

4-8 ウエストナウ（牡3 西村淳也）

5-9 コスモキュランダ（牡3 M.デムーロ）

5-10 メイショウタバル（牡3 浜中俊）

6-11 ショウナンラプンタ（牡3 鮫島克駿）

6-12 シュバルツクーゲル（牡3 松山弘平）

7-13 アーバンシック（牡3 C.ルメール）

7-14 メリオーレム（牡3 川田将雅）

7-15 エコロヴァルツ（牡3 岩田康誠）

8-16 ヘデントール（牡3 戸崎圭太）

8-17 アドマイヤテラ（牡3 武豊）

8-18 アレグロブリランテ（牡3 横山和生）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。