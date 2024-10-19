【オータムリーフS結果】ライツフォルが2番手から抜け出しオープン初勝利
19日、京都競馬場で行われたオータムリーフステークス(3歳上・オープン・ダ1400m)は、2番手追走から直線で抜け出した坂井瑠星騎手騎乗の1番人気ライツフォル(牡4、栗東・高橋義忠厩舎)が、後方から追い上げてきた4番人気スマートフォルス(牡4、栗東・吉村圭司厩舎)に3馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分23秒8(稍重)。
さらに3/4馬身差の3着に2番人気ロードエクレール(牡6、美浦・斎藤誠厩舎)が入った。なお、3番人気ジュンウィンダム(牝4、栗東・浜田多実雄厩舎)は5着に終わった。
勝ったライツフォルは、父ミッキーアイル、母シャルマント、その父エンパイアメーカーという血統。昇級2戦目でオープン初勝利を飾った。
【勝ち馬プロフィール】
◆ライツフォル(牡4)
騎手:坂井瑠星
厩舎:栗東・高橋義忠
父:ミッキーアイル
母:シャルマント
母の父:エンパイアメーカー
馬主:サンデーレーシング
生産者:ノーザンファーム
【全着順】
1着 ライツフォル 1人気
2着 スマートフォルス 4人気
3着 ロードエクレール 2人気
4着 エルゲルージ 5人気
5着 ジュンウィンダム 3人気
6着 サトノテンペスト 6人気
7着 サクセスローレル 10人気
8着 ハギノアトラス 12人気
9着 リプレーザ 11人気
10着 グレイイングリーン 7人気
11着 ゼルトザーム 8人気
12着 グラティアス 9人気
13着 リキサントライ 14人気
14着 メイショウドヒョウ 13人気