19日、京都競馬場で行われたオータムリーフステークス(3歳上・オープン・ダ1400m)は、2番手追走から直線で抜け出した坂井瑠星騎手騎乗の1番人気ライツフォル(牡4、栗東・高橋義忠厩舎)が、後方から追い上げてきた4番人気スマートフォルス(牡4、栗東・吉村圭司厩舎)に3馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分23秒8(稍重)。

さらに3/4馬身差の3着に2番人気ロードエクレール(牡6、美浦・斎藤誠厩舎)が入った。なお、3番人気ジュンウィンダム(牝4、栗東・浜田多実雄厩舎)は5着に終わった。

勝ったライツフォルは、父ミッキーアイル、母シャルマント、その父エンパイアメーカーという血統。昇級2戦目でオープン初勝利を飾った。

【勝ち馬プロフィール】

◆ライツフォル(牡4)

騎手:坂井瑠星

厩舎:栗東・高橋義忠

父:ミッキーアイル

母:シャルマント

母の父:エンパイアメーカー

馬主:サンデーレーシング

生産者:ノーザンファーム

【全着順】

1着 ライツフォル 1人気

2着 スマートフォルス 4人気

3着 ロードエクレール 2人気

4着 エルゲルージ 5人気

5着 ジュンウィンダム 3人気

6着 サトノテンペスト 6人気

7着 サクセスローレル 10人気

8着 ハギノアトラス 12人気

9着 リプレーザ 11人気

10着 グレイイングリーン 7人気

11着 ゼルトザーム 8人気

12着 グラティアス 9人気

13着 リキサントライ 14人気

14着 メイショウドヒョウ 13人気