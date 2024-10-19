オータムリーフSを制したライツフォル(c)netkeiba

写真拡大

　19日、京都競馬場で行われたオータムリーフステークス(3歳上・オープン・ダ1400m)は、2番手追走から直線で抜け出した坂井瑠星騎手騎乗の1番人気ライツフォル(牡4、栗東・高橋義忠厩舎)が、後方から追い上げてきた4番人気スマートフォルス(牡4、栗東・吉村圭司厩舎)に3馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分23秒8(稍重)。

　さらに3/4馬身差の3着に2番人気ロードエクレール(牡6、美浦・斎藤誠厩舎)が入った。なお、3番人気ジュンウィンダム(牝4、栗東・浜田多実雄厩舎)は5着に終わった。

　勝ったライツフォルは、父ミッキーアイル、母シャルマント、その父エンパイアメーカーという血統。昇級2戦目でオープン初勝利を飾った。

【勝ち馬プロフィール】
◆ライツフォル(牡4)
騎手:坂井瑠星
厩舎:栗東・高橋義忠
父:ミッキーアイル
母:シャルマント
母の父:エンパイアメーカー
馬主:サンデーレーシング
生産者:ノーザンファーム

【全着順】
1着　ライツフォル　1人気
2着　スマートフォルス　4人気
3着　ロードエクレール　2人気
4着　エルゲルージ　5人気
5着　ジュンウィンダム　3人気
6着　サトノテンペスト　6人気
7着　サクセスローレル　10人気
8着　ハギノアトラス　12人気
9着　リプレーザ　11人気
10着　グレイイングリーン　7人気
11着　ゼルトザーム　8人気
12着　グラティアス　9人気
13着　リキサントライ　14人気
14着　メイショウドヒョウ　13人気