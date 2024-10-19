¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡ªÉÝ¤¤¡×¥æ¥Ë¥Ð¤Ç´°Á´¥³¥¹¥×¥ìÈäÏª¤â¡Ä¿Íµ¤½÷Í¥¤Îà½ý¥á¥¤¥¯á¤¬ÏÃÂê¡Ö¤Ê¤ó¤ÆºÆ¸½ÅÙ¡×¡Ö¥Ä¥¤¥ó¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¤¬à½ý¥á¥¤¥¯á¤òÈäÏª¡£¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤Ç¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÇË²õÅª¡×¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤ÎHALLOWEEN¥æ¥Ë¥Ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÂÎ©Íü²Ö(31)¡áÄ¹ºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£¡Ö¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡¡½ý¥á¥¤¥¯Éü³è¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¡Ö¥¢¥À¥à¥¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Î¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£´°àú¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ë±¦¸ª¤Ë¼ê¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡Ö¤Þ¤¿½ý¥á¥¤¥¯·ì¤Î¤êÉü³è¤µ¤»¤¿¤¤¤±¤É¡Ä¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¯¤Æ¥æ¥Ë¥Ð¤ÎÃæ¤Ç¤âÉâ¤¯¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡¼¾Ð¡×¤ÈÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ä¥¤¥ó¤â½ý¥á¥¤¥¯¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡ªÉÝ¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆºÆ¸½ÅÙ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£