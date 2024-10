Appleは2025年にiPhoneのラインナップを刷新し、新しく超薄型モデルのiPhoneをリリースするとウワサされています。「iPhone 17 Slim」(仮称)や「iPhone 17 Air」(仮称)と呼ばれるこのモデルについて、信頼できるアナリストのジェフ・プー氏がどのようなスペックになるかを発信しました。iPhone 17 Slim again said to feature just one camera, A19 chip, more - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2024/10/18/iphone-17-slim-specs-new-rumors/2024年7月、Apple関連の確度の高い情報を発信するアナリストのミンチー・クオ氏は、AppleがiPhoneのラインナップを刷新することを計画しており、これに際して総出荷台数のわずか5〜10%しか占めていないPlusモデルを廃止し、超薄型モデルを新しくラインナップに加える予定であると報じました。クオ氏の報道では、超薄型iPhoneはメインカメラがひとつで、ディスプレイサイズは6.6インチになると予想しています。關於2H25新款iPhone 17產品組合與超薄iPhone 17的預測與分析 / Predictions and analysis of the 2H25 new iPhone 17 product lines and the ultra-slim iPhone 17 | by 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) | Mediumこれに続き、Apple関連のリーク情報でおなじみのマーク・ガーマン氏もiPadやMacでいうところの「Air」モデルに当てはまるような超薄型iPhoneをAppleが計画していると報じました。ガーマン氏はiPhone 17 Airについて、「標準のiPhoneよりもおしゃれなものが欲しいけど、Proモデルほどの性能、サイズ、カメラは必要ないという場合に最適」「Airモデルが登場すれば、近年のminiやPlusよりも大きなヒットとなるだろう」と述べました。2024年の「iPhone 16」はApple Intelligenceが最大のセールスポイントとなり、2025年の「iPhone 17」では極薄の新しいミドルレンジモデル「iPhone Air」が登場しラインナップが刷新されるとの報道 - GIGAZINE香港の投資銀行であるHaitong International Securitiesでアナリストを務めるプー氏は、2024年10月の第3週に投資家向けのメモの中でiPhone 17 Airのスペックを概説しました。それによると、iPhone 17 Airのスペックは以下の通り。チップ:A19ディスプレイ:6.6インチメモリ:8GBフロントカメラ:24メガピクセルメインカメラ:48メガピクセルシングルカメラ生体認証:顔認証(Face ID)筐体:アルミニウム製プー氏はiPhone 17およびiPhone 17 Airが「メモリ8GB、A19チップ」という構成になり、ハイエンドモデルのiPhone 17 ProおよびiPhone 17 Pro Maxが「メモリ12GB、A19 Proチップ」という構成になると報告しています。プー氏によると、iPhone 17 Airはこれまでとは全く異なるデザインとフォームファクタを持ち、Plusモデルの代替モデルとなることが期待されているそうです。なお、この件について報じた9to5Macは「この『代替』が価格を指すのか、ディスプレイサイズを指すのか、その他の要素を指すのかは不明です」と指摘しました。また、iPhone 17 Pro Maxにはさらに小さくなった「Dynamic Island」が搭載され、他モデルでは既存のDynamic Islandが搭載されるとも報告されています。Face ID用センサーのサイズを大幅に縮小するために新しく「メタレンズ」という技術が採用されており、これによりiPhone 17 Pro Maxの新しいDynamic Islandをよりコンパクトにすることが可能となっているそうです。この他、iPhone 17ではすべてのモデルが24メガピクセルのフロントカメラを搭載すると報じられており、これは既存の12メガピクセルカメラからの大幅なアップグレードとなります。一方、2024年5月に超薄型iPhoneについて報じたThe Informationは、「Pro Maxよりも高額なモデルになる可能性がある」と報じていました。iPhone Plusモデルの代わりに超薄型&最新SoC搭載でPro Maxを超える最上位モデル「iPhone 17 Slim」が登場する可能性、iPhone 17のラインナップ見直しで - GIGAZINE