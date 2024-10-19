63ºÐDJ KOO 25Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¸ø³«¡ªÄ¹½÷ÃÂÀ¸Æü¤Ë»×¤¤¡Ö38ºÍ¤ÇÉã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÍ¤ÏËèÆü¤¬Âç»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTRF¡×¤ÎDJ¡¡KOO¡Ê63¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤Î25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡DJ¡¡KOO¤Ï¡Ö10·î19Æü¡¡Ì¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ÍÄ¤¤Ä¹½÷¤òÊú¤¾å¤²¤¿»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö25Ç¯Á°¡¢38ºÍ¤ÇÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÍ¤ÏËèÆü¤¬Âç»ö·ï¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬Á´Éô²Ä°¦¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢´ö¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤È¤·¤¢¤ï¤»¤Ç¤¤¤Ã¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤ÊÆü¤Ëº£Ç¯¤Ï²ÈÂ²¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤³¤Î¤Þ¤Þ°ìÀ¸¿Æ¥Ð¥«¤ÏÄ¾¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É²ÈÂ²¤Ç²¿¤Ç¤âÏÃ¤·¤Æ½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¡¥Ï¥Ô¥Ð¡¡DO¡¡DANCE¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤âËÍ¤Î¿Æ¥Ð¥«Åê¹Æ¤Ë²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò²¼¤µ¤ë³§¤µ¤ÞËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¤Ç¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¡ÖºÇKOO¡Á¤Î²ÈÂ²¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¥Ñ¡¡¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë°¦¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¿Æ¥Ð¥«¤¹¤Æ¤¡ªÁÇÅ¨¤Ê¤ªÉãÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ökoo¤µ¤ó¤ÏºÇ¤Ãkoo¤Î¥Ñ¥Ñ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿Æ¥Ð¥«ºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£