´Ú¹ñÂç¥Ò¥Ã¥È¡ØÇËÊè¡Ù¤Ï¡Ö¤¿¤ó¤Ê¤ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡ÆüËÜ¸ø³«Ä¾Á°¡¢¼ç±é¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥·¥¯¤¬¸ì¤ë¸«¤É¤³¤í
¡¡¡Ö¤¿¤ó¤Ê¤ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤¬Â¤òÆ§¤ß¤·¤á¤ÆÀ¸¤¤ë¡¢¤³¤ÎÂçÃÏ¤È¼«Á³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡£´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥·¥¯¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÇËÊè¡Ê¥Ñ¥ß¥ç¡Ë¡Ù¤ò¤³¤¦¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤òÅ¬ºàÅ¬½ê¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê±éµ»¤Ç´Ú¹ñ¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥·¥¯¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼42Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥ª¥«¥ë¥È¤Ë½é¤á¤ÆÄ©¤ó¤À¤¬¡¢¼«Á³¤Ë±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡Ê10·î18Æü¤ÎÆüËÜ¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¸ø³«¸å¤Ë³ø»³ÆüÊó¤¬¼èºà¤·¤¿µ»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¡1·î22Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÇËÊè¡Ù¤Ï¡¢5Æü´Ö¤ÇÌó262Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤ò½¸¤á¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡µð³Û¤Î»ñ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤ÆÉÔ¿³¤ÊÊè¤ò°ÜÀß¤¹¤ëÉ÷¿å»Õ¤ÈÁòµ·²°¡¢Öà½÷¡Ê¤ß¤³¡Ë¤¿¤Á¤Ëµ¯¤³¤ë´ñÌ¯¤Ê»ö·ï¤òÉÁ¤¯¡£±Ç²è¡Ø¥µ¥Ð¥Ï¡Ù¡Ø¥×¥ê¡¼¥¹¥È¡¡°Ëâ¤òÁò¤ë¼Ô¡Ù¤Ê¤É´Ú¹ñ¤Ç¥ª¥«¥ë¥È¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃÛ¤¤¤¿¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤À¡£
¡¡±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¥µ¥ó¥É¥¯¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÉ÷¿å»Õ¡£¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥·¥¯¤Ï¡Ö10ºÐ¤Îº¢¡¢ÇÙ·ë³Ë¤Ç»à¤Ë¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø¤³¤ÎÀ¤¤Î¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÀê¤¤»Õ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡¢Êì¤¬»³Ãæ¤Î¤ª»û¤Ë»ä¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æµ§¤ê¡¢´ñÀ×Åª¤Ë¼£¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤«¤é¤«¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¡¢ÍýÀ¤À¤±¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤·¡¢¡Ö±Ç²è¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿É÷¿å¤ä¥·¥ã¡¼¥Þ¥Ë¥º¥à¤¬¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÖÌÂ¿®¤À¤È»×¤¦¤è¤ê¡¢ÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤¢¤¨¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡ÊË×Æ¬¤·¤¹¤®¤Æ¡ËÁ´ºâ»º¤ò¼º¤Ã¤¿¤ê¡¢¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤À¤á¤À¤±¤É¡×
¡¡¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥·¥¯¤¬É÷¿å»Õ¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¡£¤½¤Î¥µ¥ó¥É¥¯¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤Î·Á¤äÅÚ¤ÎÌ£¡¢¿§¤À¤±¤ÇµÈ¶§¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢40Ç¯°Ê¾å¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÉ÷¿å»Õ¤À¡£¡ÖÌòºî¤ê¤Î¤¿¤á¿ô¥«·î´ÖËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢40Ç¯´ÖÅÚÃÏ¤ò·¡¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥µ¥ó¥É¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢¡Ö¥µ¥ó¥É¥¯¤ÏÀ¸³¶¤º¤Ã¤È¼«Á³¤ò´Ñ»¡¤·¡¢ÅÚÃÏ¤Î·Á¡¢¼Á´¶¡¢·Á¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤·¤¿¿Í¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥ó¥É¥¯¤Ï»³¤òÄ¯¤á¤ë»þ¤Ç¤â¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤òÂç¤¤Ê¼´¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¥ã¥ó´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î¡¢ÅÚÃÏ¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤òÌþ¤ä¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¡£¡Ê°¤¤¤â¤Î¤ò¡Ë¼è¤ê½ü¤¡¢½ý¸ý¤ËÌô¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¡£ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Îµ´²Ð¤â¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿´°Õµ¤¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¡¡1982Ç¯¤Ë±é·à¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÄ®¡×¤Ç·ÝÇ½³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥·¥¯¤Ïº£Ç¯¡¢ÇÐÍ¥À¸³è42Ç¯ÌÜ¡£Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥ª¡¼¥ë¥É¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ä¡Ø¿·¤·¤À¤³¦¡Ù¡Ø°¤¤¤ä¤Ä¤é¡Ù¡Ø°Ëâ¤ò¸«¤¿¡Ù¤Ê¤É¤Ç¿ô¡¹¤ÎÌ¾¤»¤ê¤Õ¤ò»Ä¤·¡¢¡Ø¥Ð¥È¥ë¡¦¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¡¡³¤¾å·èÀï¡Ù¤Ï1700Ëü¿Í°Ê¾å¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î±Ç²è»Ë¾åÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë´ÑµÒÆ°°÷¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¿¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥·¥¯¤À¤¬¡¢°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Öµõ¹½¤Î¿Í´Ö¤Èµõ¹½¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸½¼Â¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤ËÉÁ¤¯ºî¶È¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤ÎÏ¢Â³¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿É´²ó¤â¹Í¤¨¤Æ¤½¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é°ì¿Í¤ÇÂÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ºî¶È¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö³³¤ËÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç²¿¤«¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢ÀäË¾´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö°ì¿Í¤¤ê¤Î¸ÉÆÈ¤Êºî¶È¤ò½ª¤¨¤Æ»£±Æ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÇÈ¤Ë¾è¤ë¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½¤Ç¸ÉÆÈ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ï¿¶¤êÊÖ¤é¤Ê¤¤¡£¸å¤í¤ò¸«¤ë¤È¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¤¹¤ë¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Ë¤ÏÍßË¾¤¬¤¢¤ë¡£·ã¾ðÅª¤Ê¥á¥í¥É¥é¥Þ¤â°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤·¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤»Å»ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤Þ¤À¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡×
¥Ê¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥óµ¼Ô