鹿児島vs愛媛 スタメン発表
[10.19 J2第35節](白波スタ)
※13:55開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 5 井林章
DF 14 野嶽寛也
DF 17 星広太
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 20 圓道将良
MF 21 田中渉
MF 27 山口卓己
MF 34 鈴木翔大
FW 38 有田稜
控え
GK 13 松山健太
DF 16 河野諒祐
DF 23 岡本將成
MF 15 井堀二昭
FW 9 有田光希
FW 18 福田望久斗
FW 32 沼田駿也
監督
浅野哲也
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 2 今野息吹
DF 19 尾崎優成
DF 21 パク・ゴヌ
DF 33 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 7 曽根田穣
MF 8 深澤佑太
MF 22 石渡ネルソン
FW 9 ベン・ダンカン
FW 10 松田力
控え
GK 1 徳重健太
DF 3 森脇良太
DF 16 三原秀真
MF 13 窪田稜
MF 25 石浦大雅
MF 28 浜下瑛
FW 40 曽田一騎
監督
石丸清隆
※13:55開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 5 井林章
DF 14 野嶽寛也
DF 17 星広太
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 20 圓道将良
MF 21 田中渉
MF 27 山口卓己
MF 34 鈴木翔大
FW 38 有田稜
控え
GK 13 松山健太
DF 16 河野諒祐
DF 23 岡本將成
MF 15 井堀二昭
FW 9 有田光希
FW 18 福田望久斗
FW 32 沼田駿也
監督
浅野哲也
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 2 今野息吹
DF 19 尾崎優成
DF 21 パク・ゴヌ
DF 33 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 7 曽根田穣
MF 8 深澤佑太
MF 22 石渡ネルソン
FW 9 ベン・ダンカン
FW 10 松田力
控え
GK 1 徳重健太
DF 3 森脇良太
DF 16 三原秀真
MF 13 窪田稜
MF 25 石浦大雅
MF 28 浜下瑛
FW 40 曽田一騎
監督
石丸清隆