[10.19 J2第35節](白波スタ)

※13:55開始

主審:上原直人

<出場メンバー>

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 泉森涼太

DF 5 井林章

DF 14 野嶽寛也

DF 17 星広太

DF 28 戸根一誓

MF 8 藤村慶太

MF 20 圓道将良

MF 21 田中渉

MF 27 山口卓己

MF 34 鈴木翔大

FW 38 有田稜

控え

GK 13 松山健太

DF 16 河野諒祐

DF 23 岡本將成

MF 15 井堀二昭

FW 9 有田光希

FW 18 福田望久斗

FW 32 沼田駿也

監督

浅野哲也

[愛媛FC]

先発

GK 36 辻周吾

DF 2 今野息吹

DF 19 尾崎優成

DF 21 パク・ゴヌ

DF 33 小川大空

DF 37 森下怜哉

MF 7 曽根田穣

MF 8 深澤佑太

MF 22 石渡ネルソン

FW 9 ベン・ダンカン

FW 10 松田力

控え

GK 1 徳重健太

DF 3 森脇良太

DF 16 三原秀真

MF 13 窪田稜

MF 25 石浦大雅

MF 28 浜下瑛

FW 40 曽田一騎

監督

石丸清隆