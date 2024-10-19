京都vs鳥栖 スタメン発表
[10.19 J1第34節](サンガS)
※14:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 24 宮本優太
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 23 豊川雄太
FW 99 ラファエル・エリアス
控え
GK 26 太田岳志
DF 5 アピアタウィア久
DF 28 鈴木冬一
MF 18 松田天馬
MF 19 金子大毅
FW 31 平賀大空
FW 77 ムリロ・コスタ
監督
チョウ・キジェ
[サガン鳥栖]
先発
GK 71 朴一圭
DF 2 山崎浩介
DF 20 キム・テヒョン
DF 42 原田亘
MF 6 福田晃斗
MF 8 中原輝
MF 21 堀米勇輝
MF 33 西矢健人
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 22 富樫敬真
FW 99 マルセロ・ヒアン
控え
GK 31 岡本昌弘
DF 3 木村誠二
DF 28 丸橋祐介
MF 25 渡邉綾平
MF 70 ジャジャ・シルバ
FW 32 堺屋佳介
FW 47 鈴木大馳
監督
木谷公亮
※14:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 24 宮本優太
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 23 豊川雄太
FW 99 ラファエル・エリアス
控え
GK 26 太田岳志
DF 5 アピアタウィア久
DF 28 鈴木冬一
MF 19 金子大毅
FW 31 平賀大空
FW 77 ムリロ・コスタ
監督
チョウ・キジェ
[サガン鳥栖]
先発
GK 71 朴一圭
DF 2 山崎浩介
DF 20 キム・テヒョン
DF 42 原田亘
MF 6 福田晃斗
MF 8 中原輝
MF 21 堀米勇輝
MF 33 西矢健人
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 22 富樫敬真
FW 99 マルセロ・ヒアン
控え
GK 31 岡本昌弘
DF 3 木村誠二
DF 28 丸橋祐介
MF 25 渡邉綾平
MF 70 ジャジャ・シルバ
FW 32 堺屋佳介
FW 47 鈴木大馳
監督
木谷公亮