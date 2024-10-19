[10.19 J1第34節](サンガS)

※14:00開始

主審:福島孝一郎

<出場メンバー>

[京都サンガF.C.]

先発

GK 94 ク・ソンユン

DF 2 福田心之助

DF 24 宮本優太

DF 44 佐藤響

DF 50 鈴木義宜

MF 7 川崎颯太

MF 10 福岡慎平

MF 39 平戸太貴

FW 9 マルコ・トゥーリオ

FW 23 豊川雄太

FW 99 ラファエル・エリアス

控え

GK 26 太田岳志

DF 5 アピアタウィア久

DF 28 鈴木冬一

MF 18 松田天馬

MF 19 金子大毅

FW 31 平賀大空

FW 77 ムリロ・コスタ

監督

チョウ・キジェ

[サガン鳥栖]

先発

GK 71 朴一圭

DF 2 山崎浩介

DF 20 キム・テヒョン

DF 42 原田亘

MF 6 福田晃斗

MF 8 中原輝

MF 21 堀米勇輝

MF 33 西矢健人

MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ

FW 22 富樫敬真

FW 99 マルセロ・ヒアン

控え

GK 31 岡本昌弘

DF 3 木村誠二

DF 28 丸橋祐介

MF 25 渡邉綾平

MF 70 ジャジャ・シルバ

FW 32 堺屋佳介

FW 47 鈴木大馳

監督

木谷公亮