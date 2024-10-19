[10.19 J1第34節](豊田ス)

※14:00開始

主審:上村篤史

<出場メンバー>

[名古屋グランパス]

先発

GK 1 ランゲラック

DF 2 野上結貴

DF 20 三國ケネディエブス

DF 34 内田宅哉

MF 8 椎橋慧也

MF 14 森島司

MF 15 稲垣祥

MF 18 永井謙佑

MF 33 菊地泰智

MF 55 徳元悠平

FW 11 山岸祐也

控え

GK 16 武田洋平

DF 3 ハ・チャンレ

MF 19 重廣卓也

MF 27 中山克広

MF 66 山中亮輔

FW 10 パトリック

FW 77 キャスパー・ユンカー

監督

長谷川健太

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 1 菅野孝憲

DF 2 高尾瑠

DF 3 パク・ミンギュ

DF 50 岡村大八

MF 4 菅大輝

MF 11 青木亮太

MF 14 駒井善成

MF 25 大崎玲央

MF 33 近藤友喜

FW 7 鈴木武蔵

FW 71 白井陽斗

控え

GK 17 児玉潤

DF 6 中村桐耶

DF 88 馬場晴也

MF 10 宮澤裕樹

MF 19 スパチョーク

MF 27 荒野拓馬

FW 13 キム・ゴンヒ

監督

ペトロヴィッチ