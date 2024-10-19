名古屋vs札幌 スタメン発表
[10.19 J1第34節](豊田ス)
※14:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
DF 34 内田宅哉
MF 8 椎橋慧也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 18 永井謙佑
MF 33 菊地泰智
MF 55 徳元悠平
FW 11 山岸祐也
控え
GK 16 武田洋平
DF 3 ハ・チャンレ
MF 19 重廣卓也
MF 27 中山克広
MF 66 山中亮輔
FW 10 パトリック
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 2 高尾瑠
DF 3 パク・ミンギュ
DF 50 岡村大八
MF 4 菅大輝
MF 11 青木亮太
MF 14 駒井善成
MF 25 大崎玲央
MF 33 近藤友喜
FW 7 鈴木武蔵
FW 71 白井陽斗
控え
GK 17 児玉潤
DF 6 中村桐耶
DF 88 馬場晴也
MF 10 宮澤裕樹
MF 19 スパチョーク
MF 27 荒野拓馬
FW 13 キム・ゴンヒ
監督
ペトロヴィッチ
※14:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
DF 34 内田宅哉
MF 8 椎橋慧也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 18 永井謙佑
MF 33 菊地泰智
MF 55 徳元悠平
FW 11 山岸祐也
控え
GK 16 武田洋平
DF 3 ハ・チャンレ
MF 19 重廣卓也
MF 27 中山克広
FW 10 パトリック
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 2 高尾瑠
DF 3 パク・ミンギュ
DF 50 岡村大八
MF 4 菅大輝
MF 11 青木亮太
MF 14 駒井善成
MF 25 大崎玲央
MF 33 近藤友喜
FW 7 鈴木武蔵
FW 71 白井陽斗
控え
GK 17 児玉潤
DF 6 中村桐耶
DF 88 馬場晴也
MF 10 宮澤裕樹
MF 19 スパチョーク
MF 27 荒野拓馬
FW 13 キム・ゴンヒ
監督
ペトロヴィッチ