[10.19 J2第35節](ユアスタ)

※14:00開始

主審:上田益也

<出場メンバー>

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 5 菅田真啓

DF 22 小出悠太

DF 25 真瀬拓海

DF 39 石尾陸登

MF 10 鎌田大夢

MF 11 郷家友太

MF 14 相良竜之介

MF 17 工藤蒼生

FW 7 中島元彦

FW 98 エロン

控え

GK 1 小畑裕馬

DF 19 マテウス・モラエス

DF 32 奥山政幸

MF 8 松下佳貴

MF 27 オナイウ情滋

FW 9 中山仁斗

FW 15 梅木翼

監督

森山佳郎

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 5 ガブリエウ

DF 24 福森晃斗

MF 4 ユーリ・ララ

MF 7 井上潮音

MF 8 山根永遠

MF 13 小川慶治朗

MF 14 中野嘉大

MF 78 ジョアン・パウロ

FW 38 高橋利樹

控え

GK 1 永井堅梧

DF 3 中村拓海

DF 17 武田英二郎

MF 34 小倉陽太

FW 9 櫻川ソロモン

FW 10 カプリーニ

FW 15 伊藤翔

監督

四方田修平