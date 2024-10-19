仙台vs横浜FC スタメン発表
[10.19 J2第35節](ユアスタ)
※14:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 22 小出悠太
DF 25 真瀬拓海
DF 39 石尾陸登
MF 10 鎌田大夢
MF 11 郷家友太
MF 14 相良竜之介
MF 17 工藤蒼生
FW 7 中島元彦
FW 98 エロン
控え
GK 1 小畑裕馬
DF 19 マテウス・モラエス
DF 32 奥山政幸
MF 8 松下佳貴
MF 27 オナイウ情滋
FW 9 中山仁斗
FW 15 梅木翼
監督
森山佳郎
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 13 小川慶治朗
MF 14 中野嘉大
MF 78 ジョアン・パウロ
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
DF 17 武田英二郎
MF 34 小倉陽太
FW 9 櫻川ソロモン
FW 10 カプリーニ
FW 15 伊藤翔
監督
四方田修平
※14:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 22 小出悠太
DF 25 真瀬拓海
DF 39 石尾陸登
MF 10 鎌田大夢
MF 11 郷家友太
MF 14 相良竜之介
MF 17 工藤蒼生
FW 7 中島元彦
FW 98 エロン
控え
GK 1 小畑裕馬
DF 19 マテウス・モラエス
DF 32 奥山政幸
MF 8 松下佳貴
MF 27 オナイウ情滋
FW 15 梅木翼
監督
森山佳郎
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 13 小川慶治朗
MF 14 中野嘉大
MF 78 ジョアン・パウロ
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
DF 17 武田英二郎
MF 34 小倉陽太
FW 9 櫻川ソロモン
FW 10 カプリーニ
FW 15 伊藤翔
監督
四方田修平