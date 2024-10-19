ÆüËÜ¤Î¸ø¶¦¥È¥¤¥ì¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¡ª¡©¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¤Ò¤É¤¤¤ÈµÈÅÄËãÌé¤¬ÌÀ¤«¤¹ ¡Ö½÷»ÒÊØºÂ¤¬¤Ê¤¤¡Ä¤À¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿µÈÅÄËãÌé¡£
¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È³¤³°¤ÇÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
Èà¤ÏTokyo FM¤Î¡ØµÈÅÄËãÌé¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¹Ô¤³¤¦¡ª¡Ù¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¶Ã¤¤¤¿¥È¥¤¥ì»ö¾ð¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö³¤³°¥»¥ì¥Ö¤¬ÆüËÜ¤Î¥È¥¤¥ì¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸ø¶¦¤Î»ÜÀß¤Î¥È¥¤¥ì¤¬°ìÈÖ¤¤ì¤¤¤Ê¤Î¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤ÇÆüËÜ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ÈËÍ¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤«¤Ï¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¤Þ¤ºÊØºÂ¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡ËÊØºÂ¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¤¤¤Ä¤â±ü¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë½÷»ÒÊØºÂ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤À¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À»Ò¶¡¤â¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³°¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¤Ï¤ß¤ó¤ÊÉ¬¤º¡Ê¼«Âð¤Î¡Ë¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢³°¤Ç¥È¥¤¥ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥É¥¤¥Ä¤È¤«¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¸ø¶¦¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Æþ¤ë»þ¤ËÁÝ½ü¤Î¿Í¤¬Æþ¤ê¸ý¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¥È¥¤¥ì¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤È¤«¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤ÇÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¸ø¶¦¤Î¤È¤³¤í¤Ï³ä¤È¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤Î¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡Ä¸ø±à¤È¤«¤Ë¤âÉáÄÌ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¿¤À¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï»Ò¶¡¤òÀäÂÐ¤Ë¸«¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¸ø±à¤È¤«¤Ç¤â¡£
¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤ËÌ¼¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤â¡¢·ë¹½¥®¥ê¤Ê¤È¤³¤í¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÈÈºá¤¬µ¯¤¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤ËÏ¢¤ì¹þ¤à¤Î¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤¿ÌÜ¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÉÔ°Â¤À¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤¢¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢±Ç²è¤È¤«¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢²¼¤¬·ë¹½¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¹¤è¡£ËÉÈÈ¤È¤«¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤À¤«¤é¡¢·ë¹½¤½¤ï¤½¤ï¤¹¤ë¡¢¤ä¤À¡£¤¢¤È¡¢¥É¥¢¤Î´Ö¤â¤Á¤ç¤Ã¤È·ä´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡¢ÉáÄÌ¤Ë¸«¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¸«¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤¢¤ì¤¬ÉÝ¤¤¤Í¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥È¥¤¥ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
³¤³°¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿µÈÅÄ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥¤¥ì¤¬°ìÈÖ¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
ÆüËÜ¤Î¥È¥¤¥ì»ÜÀß¤Ë¡Ö¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤È²¼È¾¿ÈÉÔ¿ï¤Î¥Õ¥©¥ë¥é¥ó»Ð¤¬´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤ë
¤½¤ó¤ÊÈà¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤¬É¬¿Ü¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£