◆報知新聞社後援 第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１９日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート〜立川市街地〜国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

４３校が参加し、各校１２人以内がハーフマラソン（２１・０９７５キロ）を一斉スタート。上位１０人のハーフマラソンの合計タイムで競い、上位１０校が箱根駅伝本戦（来年１月２、３日）の出場権を獲得した。１９４９年の初出場より連続出場記録を継続させている日体大は、４位で７７年連続７７回目の出場を決めた。

前回優勝の青学大をはじめシード１０校、予選会通過１０校と、予選会敗退校の選手で編成されてオープン参加する関東学生連合の計２１チームが１０１回目の継走に臨む。

日体大・玉城良二（たまき・りょうじ）監督（６３）「集団走が７ｋｍから８ｋｍあたりでばらけたことは集団を引っ張る者の力が欠けていた。選手の力が出せたというより、よく耐えた」

チームトップ、全体１６位の１時間３分５６秒でゴールした山崎丞（３年）「自分の走りができた。集団がばらけ始めて、この状況ではチームが崩れていくかなと思い、集団から抜け出して自分がタイムを稼ぎにいこうと思いました」

【シード１０校】

青学大

駒大

城西大

東洋大

国学院大

法大

早大

創価大

帝京大

大東大

★関東学生連合

【予選会通過１０校】

（１）立大 １０時間５２分３６秒 ３年連続３０回目

（２）専大 １０時間５３分３９秒 ２年ぶり７２回目

（３）山梨学大 １０時間５４分６秒 ５年連続３８回目

（４）日体大 １０時間５５分５８秒 ７７年連続７７回目

（５）中央学院大 １０時間５６分１秒 ２年連続２４回目

（６）中大 １０時間５６分３秒 ８年連続９８回目

（７）日大 １０時間５６分５３秒 ２年連続９１回目

（８）東京国際大 １０時間５８分５３秒 ２年ぶり８回目

（９）神奈川大 １０時間５９分１２秒 ２年連続５５回目

（１０）順大 １１時間１分２５秒 １４年連続６６回目

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（１１）東農大 １１時間１分２６秒

（１２）明大 １１時間２分２４秒

（１３）国士舘大 １１時間２分４０秒

（１４）東海大 １１時間３分３９秒

（１５）流通経大 １１時間５分１１秒

（１６）駿河台大 １１時間９分１０秒

（１７）麗沢大 １１時間１２分５秒

（１８）筑波大 １１時間１２分１７秒

（１９）明学大 １１時間１２分５６秒

（２０）武蔵野学大 １１時間１５分２４秒

（２１）日本薬科大 １１時間１５分３０秒

（２２）拓大 １１時間１６分３秒

（２３）芝浦工大 １１時間１６分１３秒

（２４）上武大 １１時間１６分２０秒

（２５）平成国際大 １１時間１６分２９秒

（２６）東経大 １１時間２１分４秒

（２７）亜細亜大 １１時間２１分５１秒

（２８）桜美林大 １１時間２２分４秒

（２９）慶大 １１時間２３分１０秒

（３０）関東学大 １１時間２４分２５秒

（３１）育英大 １１時間３８分５１秒

（３２）立正大 １１時間４１分４６秒

（３３）湘南工科大 １１時間５５分４０秒

（３４）国際武道大 １１時間５８分３５秒

（３５）清和大 １２時間２分５３秒

（３６）東大 １２時間３分２１秒

（３７）東大大学院 １２時間１３分５９秒

（３８）東京科学大 １２時間２３分４９秒

（３９）東京理科大 １２時間２９分２２秒

（４０）一橋大 １２時間３０秒３４秒

（４１）千葉大 １２時間３４分３９秒

（４２）防衛大 １２時間５０分４７秒

（４３）埼玉大 １２時間５３分３３秒