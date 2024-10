BABYMETALが2023年から2024年にかけて自身最大規模のワールドツアー<BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024>を開催した。同ワールドツアーの締め括りとなる沖縄公演<BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND - 43>の模様を収めたライブフィルム『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』のBlu-ray/DVDが12月11日にリリースされる。同映像作品のトレーラーがオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。

■Blu-ray & DVD『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』

2024年12月11日(水)発売

主要販売サイト:https://TF.lnk.to/bm_legend43PR

※後日iTunesにてコンサートフィルム販売予定





▲Blu-ray(通常盤) ▲Blu-ray(通常盤)



▲DVD(通常盤) ▲DVD(通常盤)

【Blu-ray(通常盤)】(全14曲)

TFXQ-78262 ¥7,700 (tax in)

※Dolby Atmos、Stereo



【DVD(通常盤)】(全14曲)

TFBQ-18293 ¥6,600 (tax in)

※5.1ch、Stereo







▲THE ONE限定盤(完全生産限定盤) ▲THE ONE限定盤(完全生産限定盤)

■『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』 - THE ONE LIMITED EDITION -

【THE ONE限定盤(完全生産限定盤)Blu-ray+2CD+ポストカードセット+アクリルフォトフレーム+カセットテープ】

ONEB-0044 ¥22,000 (tax in)

▼セット内容

・Blu-ray(1枚 / 全14曲)

・LIVE ALBUM(2枚 / 全14曲)

※ポストカードセット(43枚)、アクリルフォトフレーム、カセットテープ付きスペシャルパッケージ仕様

▼カセットテープ(THE ONE盤のみ収録)収録内容

<2024.3.23 & 24 at Okinawa Convention Center>

01. メタリ!! (feat. Tom Morello) - 43 ver. -

▼アーティストオンラインショップ『アスマート』注文ページ

https://www.asmart.jp/shop/babymetal/product/10044461

※予約受付開始

コンビニ支払:9月19日(木)18:00〜

クレカ・キャリア決済:9月19日(木)18:00〜

※数量限定のため、商品がなくなり次第受付を終了いたします。



▼Blu-ray / DVD / LIVE ALBUM(THE ONE盤のみ収録)収録内容

<2024.3.23 & 24 at Okinawa Convention Center>

01. BABYMETAL DEATH

02. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

03. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

04. Shanti Shanti Shanti

05. MAYA

06. BxMxC

07. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)

08. Monochrome

09. メギツネ

10. ギミチョコ!!

11. KARATE

12. ヘドバンギャー!!

13. メタリ!! (feat. Tom Morello)

14. Road of Resistance





●Blu-ray & DVD 購入特典

・Amazon:スリーブケース ※Blu-ray商品(TFXQ-78262)のみ対象

・楽天ブックス:アクリルキーホルダー

・汎用特典:B3カレンダーポスター(2025年度)

■『BABYMETAL RETRO SOUND PACK : 3 Original Album Cassettes + Portable Tape Player』



受注販売期間:10月18日(金)12:00〜10月31日(木)23:59

価格:\15,500 (tax in)

オンラインショップ「A!SMART(アスマート)」内 BABYMETAL SHOP

https://www.asmart.jp/babymetal/



▼セット内容

・オリジナルデザインのポータブルカセットプレイヤー

・1st Album「BABYMETAL」カセットテープ(1本 / 全13曲)

・2nd Album「METAL RESISTANCE」カセットテープ(1本 / 全12曲)

・3rd Album「METAL GALAXY」カセットテープ(1本 / 全16曲)



■ポータブルカセットプレイヤー概要

素材:ABS樹脂、鉄、PET(パネル部分)

▼基本仕様

・トラック方式:ステレオ

・カセット再生方式:オートリバース機能切替付

・動作機能:再生/停止/早送/巻戻/音量

・音声出力端子:3.5mmステレオミニジャック

・USBインタフェース:TYPE-C又はmini

・PC録音フォーマット:MP3

・本体サイズ:W112xH80xD31mm

・本体重量:約174g

・連続再生時間:約10時間(アルカリ電池使用)

・電源:1.5V単3形乾電池×2本、又はUSB給電

※乾電池は付属していません。また、本製品には充電機能はございません。

▼付属品

・USBケーブル

・簡易イヤホン

※簡易ステレオイヤホンの形状は予告なく変更される場合がございます。



■カセットテープ収録内容

▼1st Album「BABYMETAL」

01. BABYMETAL DEATH

02. メギツネ

03. ギミチョコ!!

04. いいね!

05. 紅月 -アカツキ-

06. ド・キ・ド・キ☆モーニング

07. おねだり大作戦

08. 4の歌

09. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

10. Catch me if you can

11. 悪夢の輪舞曲

12. ヘドバンギャー!!

13. イジメ、ダメ、ゼッタイ



▼2nd Album「METAL RESISTANCE」

01. Road of Resistance

02. KARATE

03. あわだまフィーバー

04. ヤバッ!

05. Amore - 蒼星 -

06. META!メタ太郎

07. シンコペーション

08. GJ!

09. Sis. Anger

10. NO RAIN, NO RAINBOW

11. Tales of The Destinies

12. THE ONE



▼3rd Album「METAL GALAXY」

01. FUTURE METAL

02. DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)

03. Elevator Girl

04. Shanti Shanti Shanti

05. Oh! MAJINAI (feat. Joakim Brodén)

06. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)

07. ↑↓←→BBAB

08. Night Night Burn!

09. IN THE NAME OF

10. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

11. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

12. BxMxC

13. Kagerou

14. Starlight

15. Shine

16. Arkadia

■海外ライブ情報

▶<KNOTFEST SÃO PAULO, BRASIL 2024>

10月20日(日) ブラジル・サンパウロ / Allianz Parque

https://www.eventim.com.br/campaign/knotfestbrasil

▶<BABYMETAL WORLD TOUR 2024 Live in Brazil>

10月21日(月) ブラジル・サンパウロ / AUDIO

https://www.eventim.com.br/artist/babymetal/

▶<KNOTFEST BUENOS AIRES, ARGENTINA 2024>

10月26日(土) アルゼンチン・ブエノスアイレス / PARQUE DE LA CIUDAD

https://entradauno.com/

▶<BABYMETAL WORLD TOUR 2024 Live in Colombia>

10月28日(月) コロンビア・ボゴタ / GRAN SALÓN CORFERIAS

https://tickets.eticketablanca.com/event/babymetal-6i2vbd

▶<BABYMETAL WORLD TOUR 2024 Live in Peru>

10月30日(水) ペルー・リマ/ANFITEATRO PARQUE DE LA EXPOSICIÓN

https://www.joinnus.com/events/concerts/lima-babymetal-63472

▶<SIDESHOW for "KNOTFEST SANTIAGO, CHILE 2024">

11月01日(金) チリ・サンティアゴ / BASEL VENUE

https://babymetal.com/mob/news/www.puntoticket.com/side-show-baby-metal

▶<KNOTFEST SANTIAGO, CHILE 2024>

11月02日(土) チリ・サンチアゴ / PARQUE DEL ESTADIO NACIONAL

https://www.puntoticket.com/

▶<Slipknot's headline show>

11月09日(土) メキシコ・メキシコシティ / Parque Bicentenario

▼2025年

▶<KNOTFEST AUSTRALIA MELBOURNE>

02月28日(金) オーストラリア・メルボルン/FLEMINGTON RACECOURSE

https://knotfest.com/pages/australia

▶<KNOTFEST AUSTRALIA BRISBANE>

03月02日(日) オーストラリア・ブリスベン/SHOWGROUNDS

https://knotfest.com/pages/australia

▶<KNOTFEST AUSTRALIA SYDNEY>

03月08日(土) オーストラリア・シドニー/CENTENNIAL PARK

https://knotfest.com/pages/australia

■<BABYMETAL US TOUR 2024>

11月05日(火) オーランド フロリダ州/Hard Rock Orlando

11月06日(水) ハリウッド フロリダ州/Hard Rock Hollywood

11月12日(火) シャーロット ノースカロライナ州/The Fillmore

11月13日(水) ローリー ノースカロライナ州/The Ritz

11月15日(金) ワシントン D.C. /The Anthem

11月16日(土) リッチモンド バージニア州/The National

11月18日(月) ニューヨーク ニューヨーク州/Terminal 5

11月19日(火) ニューヨーク ニューヨーク州/Terminal 5

11月21日(木) ベスレヘム ペンシルベニア州/Wind Star Creek Event Center

11月23日(土) シンシナティ オハイオ州/Andrew J. Brady Music Center

11月24日(日) マディソン ウィスコンシン州/The Sylvee

11月26日(火) インディアナポリス インディアナ州/Egyptian Room

11月27日(水) デモイン アイオワ州/Vibrant

11月29日(金) オクラホマ・シティ オクラホマ州/Criterion Ballroom

11月30日(土) アルバカーキ ニューメキシコ州/Revel

12月03日(火) アナハイム カルフォルニア州/House of Blues

12月04日(水) アナハイム カルフォルニア州/House of Blues

12月05日(木) アナハイム カルフォルニア州/House of Blues

公開されたトレーラーは、ダイジェスト映像となるもの。ミニドローンを使用した登場シーンが印象的な「BABYMETAL DEATH」をはじめ、盛り上がり必至の「PA PA YA!! (feat. F.HERO)」や、巨大LEDに映し出されたBABYMETALのシルエットにスタイリッシュな映像エフェクトが施されたコンセプトアルバム『THE OTHER ONE』収録曲「MAYA」、観客とひとつになった「Monochrome」、また初期の楽曲「メギツネ」や「ギミチョコ!!」、「メタり!! (feat. Tom Morello)」では、初の沖縄公演とワールドツアーファイナルのスペシャル演出として、太鼓を持ったエイサー隊が登場、掛け声なども沖縄バージョンにアレンジされた本公演限りのパフォーマンスなど、ハイライトシーンを見ることが可能だ。トレーラー公開と同時に、一般市販盤として発売されるBlu-ray(通常盤)とDVD(通常盤)、そして“THE ONE”限定商品となるTHE ONE LIMITED EDITIONのジャケットアートワークと、購入特典のビジュアルも公開となった。