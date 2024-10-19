¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸³¦¤Î²¦ÍÍ¤¬¡Ä¡×57ºÐ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¿Íµ¤¥¥ã¥é¤È¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×à3Sá¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡Ö¡Ä¡Ä¤¤¤¤!!!¡×¡ÖÂ¤Ê¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤¬¡×
¡¡57ºÐ¤Îà¥¤¥±¥ª¥¸á¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¡¢¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤ÎX¤Ç°Õ³°¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÅìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¤ÎÃ«ÃæÆØ¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤Þ¤Ä¤ä¤Þ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·JR¾¾»³±Ø¤Î¹½Æâ¤Ç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¶´¤Þ¤ì¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£à¥¤¥±¥ª¥¸á¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢³Ê¹¥¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤Ã«Ãæ¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Þ¤Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥±¥ª¥¸³¦¤Î²¦ÍÍ¤¬¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¡¢¤«¡¢²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¤È»Ò¤É¤âÃ£¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ä¡Ä¤¤¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÂ¤Ê¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤¬¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£