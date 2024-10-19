¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡¡¼éÈ÷¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤ê¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥íー¡¡Ï¢ÇÔ¤ò£´¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×
¥µ¥Ã¥«ーÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥êー¥°¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï18Æü¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÈÂÐÀï¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥íー¤Ç¥êー¥°Àï¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò£´¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¥êー¥°£´Ï¢ÇÔÃæ¤È¼éÈ÷¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ó¤Ï18Æü¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾22Ê¬¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®Åç¤Î¹¥¥»ー¥Ö¤Ç¤³¤ì¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤È¡ª¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤â¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬·üÌ¿¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¼éÈ÷¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤êÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¹¶·â¿Ø¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î±üÂ¼¤¬¸òÂåÄ¾¸å¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÁê¼ê¥´ー¥ë¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¤¬ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¦¡¦¡¦
¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥íー¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥¢¥ë¥Ó¡£¥êー¥°Àï¤ÎÏ¢ÇÔ£´¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£