Æß´ï¤ä·ý¤ÇÊ£¿ô²ó²¥ÂÇ¤«¡á»àË´ÃËÀ¡¢¾åÈ¾¿ÈÃæ¿´¤Ë½ý¡½²£ÉÍ¶ÛÇû¶¯Åð¡¦¿ÀÆàÀî¸©·Ù
¡¡²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶è¤Î½»Âð¤Ç½»¿Í¤Î¸åÆ£´²¼£¤µ¤ó¡Ê£·£µ¡Ë¤¬¼êÂ¤òÇû¤é¤ì»¦³²¤µ¤ì¤¿¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤Ç¡¢¸åÆ£¤µ¤ó¤ÏÆß´ï¤ä·ý¤Ç¾åÈ¾¿È¤òÃæ¿´¤ËÊ£¿ô²ó²¥ÂÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬£±£¹Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤Ë¤ÏÄñ¹³¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ç¤¤ëËÉ¸æÁÏ¤È¤ß¤é¤ì¤ë½ý¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï¸åÆ£¤µ¤ó¤¬¼¹Ù¹¡Ê¤·¤Ä¤è¤¦¡Ë¤ËË½¹Ô¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢¼óÅÔ·÷¤ÇÁê¼¡¤°¶¯Åð»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡¸©·Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸åÆ£¤µ¤ó¤Ï£±£¶Æü¸áÁ°£¹»þ£²£µÊ¬¤´¤í¡¢ÀÄÍÕ¶èÅ´Ä®¤Î¼«ÂðÃ¦°á½ê¤Ç¼êÂ¤òÇû¤é¤ì¤¿¾å¡¢Ç´Ãå¥Æ¡¼¥×¤Ç¸ý¤ò¤Õ¤µ¤¬¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢»à°ø¤ÏÁ´¿ÈÂÇËÐ¤Ë¤è¤ë¼º·ì»à¤Ç£±£µÆü¤´¤í»àË´¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¾åÈ¾¿ÈÃæ¿´¤ËÆß´ï¤ä·ý¤Ç²¥ÂÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹üÀÞ¤Ê¤É¤Î½ý¤¬Â¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤µ¤ó¤ÏºÊ¤È£²¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢ºÊ¤Ï¿ôÆüÁ°¤«¤é³°½ÐÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¸ÍÃª¤ÏÊª¿§¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤ê¡¢¸½¶âÌó£²£°Ëü±ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎÅÚÂÀ×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£¿ôÈÈ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Î½»Âð¤Ç£±£·ÆüÌ¤ÌÀ¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ê¤É¤¬Ã¥¤ï¤ì½»¿Í½÷À¤¬Ï¢¤ìµî¤é¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸©·Ù¤Ë´Æ¶ØÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿Æ£°æÉ¢ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£¶¡Ë¤Î»ØÌæ¤¬¸åÆ£¤µ¤óÂð¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£·î¾å½Ü¡¢Á¥¶¶»ÔÈÓ»³ËþÄ®¤Î½»Âð¤Ç¡¢Ìó£¹£°£°Ëü±ß¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤Î¸½¾ì¤«¤é¤âÆ±ÍÆµ¿¼Ô¤Î»ØÌæ¤¬ºÎ¼è¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡Åö¶É¤ÏÆ£°æÍÆµ¿¼Ô¤¬²£ÉÍ»Ô¤ÈÁ¥¶¶»Ô¤Î»ö·ï¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡»ÔÀî»Ô¤Î»ö·ï¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©·Ù¤¬¶¯ÅðÃ×½ý¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ç¹âÍü¸¬¸ãÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£±¡Ë¤ò£±£¸Æü¤ËÂáÊá¤·¤¿¡£Æ£°æ¡¢¹âÍüÎ¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ï£±£¹Æü¡¢Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£¡¡