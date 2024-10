櫻坂46、遠藤理子が初センターを務める三期生楽曲「本質的なこと」のMV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■使用人の姿に身を包んだ遠藤理子が、切ない表情や葛藤感を表現したパフォーマンスを披露!

櫻坂46の10thシングル「I want tomorrow to come」(10月23日発売)に収録される、三期生楽曲「本質的なこと」のMVが、櫻坂46オフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。

遠藤理子が初めてセンターを務めた「本質的なこと」。MVで遠藤は、使用人の姿に身を包み、切ない表情や葛藤感を表現したパフォーマンスを披露。彼女が持つひたむきさが感じられる映像となっている。

監督は、櫻坂46の楽曲では「僕のジレンマ」「桜月」を手掛けた金野恵利香が務めた。

リリース情報

2024.10.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「僕は僕を好きになれない」

2024.10.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「本質的なこと」

2024.10.23 ON SALE

SINGLE「I want tomorrow to come」

