¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÍúÀµ¼Ò¤¬½éÀïÇÔÂà¤ÇÍè½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì±ó¤Î¤¯¡Ä¼¢²ìÃ»ÂçÉÕ¤Ï½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ËÁ°¿Ê
¢¡½©µ¨¶áµ¦ÃÏ¶èÂç²ñ¢¦£±²óÀï¡¡¼¢²ìÃ»ÂçÉÕ£´¡½£±ÍúÀµ¼Ò¡Ê£±£¹Æü¡¦¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¿À¸Í¡Ë
¡¡£±£¶¹»¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë½©µ¨¶áµ¦Âç²ñ¤¬³«Ëë¤·¡¢ÍúÀµ¼Ò¡ÊÂçºå£±°Ì¡Ë¤¬¡¢¼¢²ìÃ»ÂçÉÕ¡Ê¼¢²ì£²°Ì¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢Íè½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë£±ÅÀ¤òÀè¼è¤·¤¿¤¬¡¢£µ²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÔÎ°º»¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£¶²ó¤ËÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¹ßÈÄ¡££²ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÌðÌîÎÝ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¡¢º¸Ãæ´Ö¤ØÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢µÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥é¡¼¤ä¥¹¥¯¥¤¥º¤Ç£²ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢¤³¤Î²ó¤Ë·×£´¼ºÅÀ¡£Ä¾¸å¤Ë±«¤ÇÌó£´£µÊ¬´Ö¤ÎÃæÃÇ¤â¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º½éÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÍè½Õ¤ÎÂè£¹£·²ó¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡Ê£²£°£²£µÇ¯£³·î£±£¸¡Á£³£°Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë¤Î½Ð¾ì¹»¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê»²¹Í»ñÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£¶áµ¦¤Î°ìÈÌÁª¹ÍÏÈ¤Ï£¶¤Î¤¿¤á¡¢ÍúÀµ¼Ò¤Ï£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤¬±ó¤Î¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¾¡Íø¤·¤¿¼¢²ìÃ»ÂçÉÕ¤Ï¡¢½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£