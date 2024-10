ILLIT¡¢2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖI¡ìLL LIKE YOU¡×Í½Ìó¿ô¤¬55ËüËç¤òÆÍÇË¡ªÁ°ºî¤Î2․6ÇÜ

ILLITがカムバックに向けて、爆発的な勢いを実証している。10月18日、アルバム流通会社のGENIE MUSICとStone Music Entertainmentによると、ILLITの2ndミニアルバム「I'LL LIKE YOU」の予約数が55万枚を越えた。これはデビューアルバム「SUPER REAL ME」の最終予約数(21万1851枚)の2.6倍以上を記録し、発売日までまだ3日が残っているだけに今後の推移がさらに期待される。

ILLITは3月にデビューするやいなや、注目すべき成果を続々と上げている。デビューアルバム「SUPER REAL ME」は、発売初週だけで38万枚以上を売り上げ、米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」にランクインする素晴らしい初速を記録した。タイトル曲「Magnetic」はK-POPデビュー曲史上初の米ビルボードのメインソングチャート「ホット100」と英国「オフィシャルシングルトップ100」(4月5日付)にランクインする新記録を樹立した。今回、新アルバムも予約数50万枚を越え、ILLITはデビュー年に2回目のハーフミリオンセラーアルバムの青信号を灯し、今年の合算累計アルバム販売数100万枚達成を目前としている。またSNSでも、デビュー曲「Magnetic」に続くヒット曲誕生に注目が集まっている。17日、ショートムービープラットフォームTikTokの公式アカウントで、2ndミニアルバム「I'LL LIKE YOU」のタイトル曲「Cherish (My Love)」のポイントダンスが先んじて公開された。この投稿でILLITは、それぞれの個性を表現した制服姿と「Ch ch ch ch cherish my love」など中毒性の強い歌詞に合わせ踊るメンバーたちの姿を楽しむことができる。新曲では、「Magnetic」のポイントダンスの手の動作がハートに変形された「Magneticハート」ダンスが目を引く。デビュー曲「Magnetic」に続き、今回もILLITがZ世代の感性をとらえ、新たなダンスチャレンジの流行を導くのか注目が集まる中、一度聞くと忘れないメロディーと多様なハートパフォーマンスにTikTokでは投稿が半日で約120万回再生され、既に熱い視線を集めている。ILLITは21日午後6時、2ndミニアルバム「I'LL LIKE YOU」をリリースする。このアルバムにはタイトル曲「Cherish (My Love)」をはじめ、計5曲が収録される。

