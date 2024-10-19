¡Ö¶¯É÷¤Ç¤ªÌß¤Ë¡ª¡©¡×¶å½½¶åÎ¤ÉÍ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢ÅÏ¤êÄ»¤¿¤Á¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëµÙ·Æ¡É¤Ë¡Ö¥È¥ê¥â¥Á¤À¡ª¡×¡Ö¾®³Ø1Ç¯À¸¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¡Ö¥â¥Á¤¬¤Ç¤¤ë½Ö´Ö¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î¶å½½¶åÎ¤ÉÍ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÌîÄ»¤ÎÆ°²è¤¬¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ»¤¿¤Á¤¬¡È¤ªÌß¡É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò
¡¡±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º½ÉÍ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ß¥æ¥Ó¥·¥®¤È¤¤¤¦Á´Ä¹20cm¤Û¤É¤ÎÅÏ¤êÄ»¤¿¤Á¡£¥æ¡¼¥é¥·¥¢ÂçÎ¦¤äËÌ¥¢¥á¥ê¥«ËÌÉô¤ÇÈË¿£¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï½Õ¤ä½©¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤³¤Þ¤«¤ÈÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ß¥æ¥Ó¥·¥®¤¿¤Á¤¬¡¢¼¡¡¹¤ÈÂ¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¤·¤ã¤¬¤ß¤³¤à¤³¤È¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¤ªÌß¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¤Ë¤Ï»°ÃÊ¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ªÌß¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â¡£
¡¡Åê¹Æ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¶¯É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥ß¥æ¥Ó¥·¥®¤¿¤Á¤Ï±Â¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤ÆµÙ¤ß¡Ö¤ªÌß¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¥È¥ê¥â¥Á¤À¡ª¡×¡ÖÌîÀ¸¤Î¥â¥Á¤Ç¤¹¤«¡ÄÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÂ¤Ã¤¿¸å¤â¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤·¤Æ¤ë¾®³Ø1Ç¯À¸¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Åê¹Æ¤Ï130Ëü·ï°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡Ø½µ´©BUZZÆ°²è¡Ù¤è¤ê¡Ë