「箱根駅伝・予選会」（１９日、陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園）

第１０１回箱根駅伝（２５年１月２、３日）の出場権をかけたレースが行われ、４３校が１０枚の本戦切符をかけた戦いに挑んだ。予選会は各校１０〜１２人が参加し、上位１０人の合計タイムで争い、立大、専大などが本戦出場権を獲得した。１１位東農大はわずか１秒差で涙を飲んだ。また、１０人目のゴール直前で３年生のロホマン・シュモンが倒れて棄権するアクシデントが襲った東海大は１４位で無念の落選となった。

１位立大 １０時間５２分３６秒（３年連続３０回目）

２位専大 １０時間５３分３９秒（２年ぶり７２回目）

３位山学大 １０時間５４分６秒（５年連続３８回目）

４位日体大 １０時間５５分５８秒（７７年連続７７回目）

５位中央学院大 １０時間５６分１秒（２年連続２４回目）

６位中大 １０時間５６分３秒（８年連続９８回目）

７位日大 １０時間５６分５３秒（２年連続９１回目）

８位東京国際大 １０時間５８分５３秒（２年ぶり８回目）

９位神奈川大 １０時間５９分１２秒（２年連続５５回目）

１０位順大 １１時間１分２５秒（１４年連続６６回目）

１１位東農大 １１時間１分２６秒

１２位明大 １１時間２分２４秒

１３位国士舘大 １１時間２分４０秒

１４位東海大 １１時間３分３９秒