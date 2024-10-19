立大など１０校が通過 第１０１回箱根駅伝本戦切符獲得 １０位順大が滑り込み わずか１秒差で明暗 １１位東農大は涙 ゴール目前悲劇の東海大も落選
「箱根駅伝・予選会」（１９日、陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園）
第１０１回箱根駅伝（２５年１月２、３日）の出場権をかけたレースが行われ、４３校が１０枚の本戦切符をかけた戦いに挑んだ。予選会は各校１０〜１２人が参加し、上位１０人の合計タイムで争い、立大、専大などが本戦出場権を獲得した。１１位東農大はわずか１秒差で涙を飲んだ。また、１０人目のゴール直前で３年生のロホマン・シュモンが倒れて棄権するアクシデントが襲った東海大は１４位で無念の落選となった。
１位立大 １０時間５２分３６秒（３年連続３０回目）
２位専大 １０時間５３分３９秒（２年ぶり７２回目）
３位山学大 １０時間５４分６秒（５年連続３８回目）
４位日体大 １０時間５５分５８秒（７７年連続７７回目）
５位中央学院大 １０時間５６分１秒（２年連続２４回目）
６位中大 １０時間５６分３秒（８年連続９８回目）
７位日大 １０時間５６分５３秒（２年連続９１回目）
８位東京国際大 １０時間５８分５３秒（２年ぶり８回目）
９位神奈川大 １０時間５９分１２秒（２年連続５５回目）
１０位順大 １１時間１分２５秒（１４年連続６６回目）
１１位東農大 １１時間１分２６秒
１２位明大 １１時間２分２４秒
１３位国士舘大 １１時間２分４０秒
１４位東海大 １１時間３分３９秒