BABYMONSTER、収録曲「BILLIONAIRE」プレビュートラックを公開

YGの新人ガールズグループBABYMONSTERが、11月1日(金)に発売する1stフルアルバム「DRIP」の5曲目に収録される「BILLIONAIRE」の一部を初めて公開した。導入部「BABY I'mma MONSTER」という低いささやきが一気に耳を虜にする。続いて、ダンサブルなリズムの中のメンバーたちの魅力的な音色で完成されたメロディーが妙な中毒性を呼び起こす。どっしりとした808ベースと洗練されたY2KポップR&Bサウンドの絶妙な調和もまた異彩を放つ。BABYMONSTERの自信溢れるエティテュードが曲の随所に溶け込んだ歌詞も魅力的だ。

「You know I'm not talking cash / Got a thing that's only mine」「I got something rare / Feeling like a BILLIONAIRE」など物質的なものではつけられない自分だけの価値を堂々とした言葉で解きほぐした。映像の最後に盛り込まれた2番は非常に短い分量だが、一つのトラックの中に込められた多彩な魅力を予感させた。サウンドを減らしたまま勇壮なベースで耳を虜にし、ヒップホップバイブの濃いラップを披露して、全曲に対する関心をさらに高めた。BABYMONSTERは11月1日の午後1時、1stフルアルバム「DRIP」でカムバックする。ヒップホップ・ダンス・ポップなど、多彩なジャンルの9つのトラックが収録され、アルバムと同名のタイトル曲「DRIP」はG-DRAGONが作曲に参加した。YGは数本のミュージックビデオの製作をはじめ、超大型プロジェクトにふさわしい果敢なプロモーションを続けていく。