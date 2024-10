2位:山崎賢人

1994年生まれの芸能人といえば誰を思い浮かべますか?エンタメメディア「タレントパワーランキング supported by DmMiX」を運営するアーキテクトは、「1994年生まれの男性芸能人」のパワースコアを調査。本記事では、その調査結果をランキング形式で紹介します!2位には、山崎賢人さん(崎はたつさき)がランクインしました。1994年9月7日生まれの山崎さんは、2010年に俳優活動をスタート。近年の主な出演作は、映画『キングダム』シリーズや映画『ゴールデンカムイ』などがあります。2020年から放送がスタートしたドラマ『今際の国のアリス』シリーズ(Netflix)にも出演し、海外でも好評を博しています。

1位:吉沢亮

2024年で23回目を迎えるニューヨーク・アジアン映画祭では、素晴らしい演技を披露した俳優に与えられる「The Best from the East Award」を日本人として初めて受賞しました。1位は、吉沢亮さんが選ばれました。1994年2月1日生まれの吉沢さんは、2011年放送の特撮ドラマ『仮面ライダーフォーゼ』(テレビ朝日系)でメテオ役を演じて注目を集めました。その後は映画『銀魂』シリーズや『東京リベンジャーズ』シリーズなど、多くの話題作に出演。2021年のNHK大河ドラマ『青天を衝け』では、主演の渋沢栄一役を務めました。端正なルックスと幅広い表現力が魅力であり、2024年9月に公開された映画『ぼくが生きてる、ふたつの世界』でも主演に抜てき。同作では耳のきこえない両親を持ち、「コーダ」(耳がきこえない、またはきこえにくい親のもとで育つ子ども)として生まれ育った五十嵐大を演じています。(文:小沼 克年)