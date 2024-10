“セブチ”の愛称で親しまれている韓国発の13人組ボーイズグループ・SEVENTEEN(セブンティーン)のDINO(ディノ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」(毎月第2週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送)。10月15日(火)の放送では、SEVENTEENの12枚目のミニアルバム『SPILL THE FEELS』から3曲を紹介。この記事では、「Eyes on you」について語った楽曲を紹介します。

SEVENTEEN

DINO:SEVENTEEN 12枚目のミニアルバム『SPILL THE FEELS』が本日(10月15日)、日本でリリースになりました! 今日は『SPILL THE FEELS』についての授業(放送)をおこないます!『SPILL THE FEELS』には、「誰にも伝えられなかった感情を正直に話そう」という意味が込められています。僕たちが伝えられるメッセージをしっかりと込めた1枚となっているので、たくさん愛していただけたら嬉しいなと思います。それでは、ミニアルバムから3曲紹介していきます。まず、生徒(リスナー)のみなさんに紹介したい曲は「Eyes on you」。僕はタイトル曲にしてもいいんじゃないかって思うぐらい、とっても好きです。SEVENTEENがハウスのテイストで曲を作ってみたら、こんな感じなのかっていうような曲です。個人的には、ドライブをするときに聴いたらいいかなと思うんですね。あとは、青空の下、ランニングをするときでもすごくいいと思います。



----------------------------------------------------

10月15日(火)放送分より(radiko.jpのタイムフリー) https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11678

聴取期限 2024年10月23日(水)AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------



<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜〜火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜〜金曜放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/