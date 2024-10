セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年10月18日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ベイマックス」 グランデぬいぐるみ おすわりVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ベイマックス」 グランデぬいぐるみ おすわりVer.

登場時期:2024年10月18日より順次

サイズ:全長約40×30×52cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

お座りポーズをした「ベイマックス」の大きなぬいぐるみが、セガプライズに登場。

ふっくらとボリュームあるサイズで、抱きしめると癒やされる存在です!

存在感ある大きさなので、まるで本物の「ベイマックス」が寄り添ってくれるようなぬいぐるみ。

特徴的なお顔や丸みのある体、胸元のマークもしっかり再現されています。

座ったポーズなので、お部屋に飾りやすいのもポイント。

いつでも隣に座って、寄り添ってくれるようなプライズです☆

お部屋に飾りやすいお座りポーズで展開される「ベイマックス」の大きなぬいぐるみ。

セガプライズの「ベイマックス」 グランデぬいぐるみ おすわりVer.は、2024年10月18日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post おすわりポーズで飾りやすいぬいぐるみ!セガプライズ ディズニー「ベイマックス」グッズ appeared first on Dtimes.