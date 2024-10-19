第72回全日本吹奏楽コンクール（全日本吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の中学生、高校の部が19日、宇都宮市文化会館で開幕した。

初日は中学生の部、20日の2日目は高校の部があり、30団体ずつが課題曲と自由曲を演奏する。

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両日とも専用サイト「吹奏楽プラス」（https://t.asahi.com/brassd）で有料のライブ配信があり、スマホやパソコンで視聴できる。

出場校は次の通り。（演奏順）

◇中学生・前半の部 福岡県立門司学園、砺波市立庄西（富山）、北上市立上野（岩手）、松本市立梓川（長野）、盛岡市立北陵、四国中央市立三島東（愛媛）、松本市立鎌田（長野）、羽村市立羽村一（東京）、旭川市立永山（北海道）、柏市立酒井根（千葉）、防府市立華陽（山口）、福岡市立城南、朝霞市立朝霞一（埼玉）、生駒市立生駒（奈良）、大阪市立鯰江

◇後半の部 小平市立小平三（東京）、出雲市立大社（島根）、南砺市立福野（富山）、船橋市立海神（千葉）、仙台市立向陽台、高知学芸、出雲市立一（島根）、天草市立本渡（熊本）、宝塚市立中山五月台、加古川市立中部・浜の宮合同（兵庫）、市川市立三（千葉）、日進市立日進西（愛知）、旭川市立永山南（北海道）、さいたま市立土屋、鹿児島市立武岡