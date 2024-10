<CD Chart Focus>

2024年10月21日付(10月15日発表)のオリコン週間アルバムランキングで首位を飾ったのはGLAY『Back To The Pops』で、推定売上枚数は25,773枚だった。ほか、トップ10圏内の初登場作品は以下の三作。3位に年内いっぱいでの無期限活動休止を控える和楽器バンドのベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS ~八奏ノ音~』(9,550枚)、7位には来年頭のライブをもって解散が発表されているでんぱ組.incのラストEP『We need the DEMPA』(6,022枚)、8位には女性向けコンテンツ『うたの☆プリンスさまっ♪』のドラマCD、『うたの☆プリンスさまっ♪HE★VENSドラマCD「新選組~残陽の行く末~」』(5,653枚)と、奇しくも活動に区切りをつけるグループの作品が2作ランクインした。

さて、今回取り上げるのは首位のGLAY『Back To The Pops』。前作『FREEDOM ONLY』からおよそ3年ぶりとなるニューアルバムであり、デビュー30周年である2024年の今「ポップスへの回帰(Back to the pops)」を掲げた意欲作でもある。もっとも、アルバムの雰囲気からしても、あるいはメンバーインタビューを読んでみても、「ポップスへの回帰」というのは、20世紀のポップミュージック史を貫くような視座というよりも、むしろGLAYの面々が触れてきた、ある種の“原体験”として浴びてきたポップスと言える。

ENHYPENのJAYをフィーチャーし、オートチューンも取り入れたダンサブルなロックチューン(“デジタルロック”などと懐かしい言葉を重ねたくなる)「whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)」や、ピアニスト・清塚信也のピアノソロを大胆にイントロと楽曲終盤の間奏にフィーチャーした「なんて野蛮にECSTASY」など、バラエティ豊かな楽曲が並ぶ本作。個人的に惹かれたのはバンドらしいロックなアンサンブルが詰まった「V.」だ。曲の尺も2分55秒ほどとかなりタイトで、シンプルでインパクトのあるフレーズをシャウトするボーカルもアツい。一方で、ギターリフもギターソロも少しクセのあるフレージングで、パンク的なストレートさよりはポストパンク的な味わいのある、ひねくれた音選びがたまらない。

しかし、最もインパクトがあったのは冒頭2曲、「Romance Rose」から「Buddy」までの流れだろうか。まず「Romance Rose」で耳が捉えるのは、リバーブが強めの音作りに性急なビートとゴリゴリ楽曲を引っ張るベース、コーラスのかかった控えめなリードギター。エイトビートのタイトさの中に細かいフレーズを組み込み、さりげなく手数を増やしていくドラムを叩いているのはピエール中野だ。ニューウェーブからビートロックがオーバーラップする80年代から90年代初頭の空気感を今あえて再現したようなサウンドには意表をつかれた。だが、元々TAKURO(Gt)が20歳前後の頃にすでに書いていたレパートリーだったということも含めて、自分たちのルーツにかえろうとする本作の1曲目にはある意味ふさわしかったのかもしれない。続く「Buddy」はファンキーなイントロにブラスセクションが登場したかと思えば、オーケストラル・ヒットと煌びやかなベルが鳴り響く冒頭の展開にまず驚かされる。ほかにも、2番Aメロやラストのサビ後でエイトビートになるあたりも、親しみやすさと掴みどころのなさが同居した奔放な構成も面白い。

この2曲の流れには、「いったいどんなアルバムになるんだ……」と固唾を呑んでしまうようなところがある。実際アルバムを俯瞰すれば、30年の年月を重ねて作りあげてきたバンドのカラーを堂々と披露するような、バラードからロックチューンまでが満載の貫禄あるアルバムなのだけれど、異様にフレッシュに感じられるのは、この曲順の効果が大きいだろう。

各所のインタビューでも語られているが、この曲順がくじ引きで決められたというのは驚きだ。そんな大胆なこと、思いついてもやる勇気があるバンドがどれくらいいるだろうか。デビュー30周年のGLAYの底力を感じる一作だ。

(文=imdkm)