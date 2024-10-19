¡ÚµÆ²Ö¾Þ¤Î¥Ä¥Ü¡ÛÄ¹µ÷Î¥Àï¤Ç¤Î¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¤£³¿Í¤Îµ³¼ê¤È¡ÖºÇÇ¯Ä¹Í¥¾¡µÏ¿¡×¹¹¿·
¡¡¶¥ÇÏ³¦¤Ë¤Ï¡ÖÄ¹µ÷Î¥Àï¤Ïµ³¼ê¤ÇÇã¤¨¡×¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤Ê³Ê¸À¤¬¤¢¤ë¡£µ÷Î¥¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Æ»Ãæ¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ä¥³¡¼¥¹¼è¤ê¡¢»Å³Ý¤±¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÂçÀÚ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÄ¹¤±¤¿µ³¼ê¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤¬¡¢ÇÏ·ô¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¶áÆ»¤À¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡10·î20Æü¤ÎµÆ²Ö¾Þ¡Ê£Çµ¡¢µþÅÔ¡¦¼Ç3000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¤½¤Î³Ê¸À¤ËºÇ¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ëµ³¼ê¤ÏÃ¯¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤º¤ÏÉðË¤À¡£
¡¡¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤Î£³¸µ¹æ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆµÆ²Ö¾Þ¤ò£µ¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡µ³¼ê¤ò1988Ç¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ê¡¼¥¯¤Ç¡¢ºÇÇ¯Ä¹Í¥¾¡µ³¼ê¤ò2019Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ÇµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÇ¯¾¯¤Î»þ¤Ï19ºÐ£·¥«·î23Æü¡¢ºÇÇ¯Ä¹¤Ï50ºÐ£·¥«·î£¶Æü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Îµ³¾èÇÏ¤Ï¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é¡£Éã¤¬¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í¡¢Êì¤¬¥¯¥¤¡¼¥ó£ÃÇÆ¼Ô¤Î¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥ß¥ä¥Ó¤È¤¤¤¦ÎÉ·ìÇÏ¤À¡£½Õ¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë½ÐÁö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Áö¤ÎÃã±±»³¹â¸¶ÆÃÊÌ¤Ç£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¹¥°Ì¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Þ¤¤34ÉÃ£³¤ÎËöµÓ¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢£²ÃåÇÏ¤ò£²ÇÏ¿ÈÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£À®Ä¹Ãø¤·¤¤¤À¤±¤Ë¡¢³Ú¤·¤ß¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¶¯¤¤¤ÆÆñ¤ò¤¤¤¨¤Ð¡¢Éð¤Ï¾è¤êÂØ¤ï¤ê¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ê¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¥ë¥á¡¼¥ë¤«¤é¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï²áµî¤Ë£µ²ó¤¢¤ê¡¢2018Ç¯¤Î¥æ¡¼¥¥ã¥ó¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Î£³Ãå¤¬ºÇ¹âÃå½ç¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÏÃå³°¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¼«¤é¤¬»ý¤ÄºÇÇ¯Ä¹Í¥¾¡¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î10Ç¯¤Ç£³¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥ë¥á¡¼¥ë¤À¡£ºòÇ¯¤Î¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¤Ï17ÈÖÏÈ¤«¤éµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ï¥Ê¤ËÎ©¤Á¡¢¤³¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤È»×¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢£±¼þÌÜ¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿µ³¾è¤¬¤Ç¤¤ëµ³¼ê¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¤ò¾¡¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¤ÇÄ©¤à¤¬¡¢¤½¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÃÙ¤¤Î®¤ì¤ÎÃæ¡¢Á°¤á¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÈô¤Ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹¤¤µþÅÔ¤Î³°²ó¤ê¤Ï¤¤¤¤¡£¼«Ëý¤ÎËöµÓ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤êµó¤²¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢£²´§¤òÁÀ¤¦¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤Ëµ³¾è¤¹¤ë²£»³Åµ¹°¡£1998Ç¯¤ÎµÆ²Ö¾Þ¤ò¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å¤Ë¡¢½Õ¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¤ò£³¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿®ÍêÀ¤Ï¹â¤¤¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¤«¤é¤ÎÄ¾¹Ô¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢£±½µÁ°¤ËCW¤Ç6F78ÉÃ£±¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¡¢Åö½µ¤âºäÏ©¤Ç54ÉÃ£²¡Ê¥À¡¼¥Ó¡¼»þ¤ÏÆ±55ÉÃ£µ¡Ë¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤À¡£ÆâÏÈÍÍø¤È¸À¤ï¤ì¤ë£´ÈÖÏÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ï¤·¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤º¹¥¾¡ÉéÉ¬»ê¡£¤½¤·¤Æ¾¡¤Æ¤Ð¡¢Éð¤òÈ´¤¤¤ÆºÇÇ¯Ä¹Í¥¾¡µ³¼ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ê³õ»ÖÏº¡¿¶¥ÇÏ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë