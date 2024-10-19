『LAZARUS ラザロ』映像公開でキャスト発表 宮野真守、古川慎、内田真礼、内田雄馬、石見舞菜香、林原めぐみ、大塚明夫、山寺宏一
オリジナルアニメ『LAZARUS ラザロ』（2025年放送・配信）の新情報が発表された。アクションムービーやキャスト情報が公開され、宮野真守、古川慎、内田真礼、内田雄馬、石見舞菜香、ハーシュには林原めぐみ、大塚明夫、山寺宏一が出演する。
【動画】アクションがヤバイ！公開された『LAZARUS ラザロ』新映像
ある事件により投獄されるが脱獄を繰り返し、「趣味は脱獄」の主人公アクセルを宮野真守、アクセルとともに世界中から集められたエージェントチーム「ラザロ」のメンバーは古川慎、内田真礼、内田雄馬、石見舞菜香が担当。
「ラザロ」を仕切る謎の女性・ハーシュは林原めぐみ、スキナーを追うラザロを組成した情報機関NSA（アメリカ国家安全保障局）長官・アベルは大塚明夫、「世界を救う薬」とまで言われた、ハプナの開発者スキナーは山寺宏一が演じる。
【スタッフ】
原作・監督：渡辺 信一郎
アクション監修：チャド・スタエルスキ（87Eleven Action Design）
キャラクターデザイン：林 明美
コンセプトデザイン：ブリュネ・スタニスラス
美術監督：杉浦美穂
色彩設計：田辺香奈
画面設計：坂本拓馬
撮影監督：佐藤光洋
音楽：Kamasi Washington／Bonobo／Floating Points
音響効果：Lauren Stephens(Formosa Group)
アニメーションプロデューサー：松永理人
制作：MAPPA
企画プロデュース：SOLA ENTERTAINMENT
【キャスト】
アクセル：宮野真守
ダグ：古川 慎
クリスティン：内田真礼
リーランド：内田雄馬
エレイナ：石見舞菜香
ハーシュ：林原めぐみ
アベル：大塚明夫
スキナー：山寺宏一
【動画】アクションがヤバイ！公開された『LAZARUS ラザロ』新映像
ある事件により投獄されるが脱獄を繰り返し、「趣味は脱獄」の主人公アクセルを宮野真守、アクセルとともに世界中から集められたエージェントチーム「ラザロ」のメンバーは古川慎、内田真礼、内田雄馬、石見舞菜香が担当。
【スタッフ】
原作・監督：渡辺 信一郎
アクション監修：チャド・スタエルスキ（87Eleven Action Design）
キャラクターデザイン：林 明美
コンセプトデザイン：ブリュネ・スタニスラス
美術監督：杉浦美穂
色彩設計：田辺香奈
画面設計：坂本拓馬
撮影監督：佐藤光洋
音楽：Kamasi Washington／Bonobo／Floating Points
音響効果：Lauren Stephens(Formosa Group)
アニメーションプロデューサー：松永理人
制作：MAPPA
企画プロデュース：SOLA ENTERTAINMENT
【キャスト】
アクセル：宮野真守
ダグ：古川 慎
クリスティン：内田真礼
リーランド：内田雄馬
エレイナ：石見舞菜香
ハーシュ：林原めぐみ
アベル：大塚明夫
スキナー：山寺宏一