Eve、ポケモン×初音ミクのコラボ音楽プロジェクト楽曲をセルフカバー
Eveが11月27日、メジャー4thアルバム『Under Blue』をリリースする。同アルバムのTOWER RECORDS店舗特典“self cover CD”に、「Glorious Day feat.初音ミク /メメント feat.nqrse」が収録されることが発表となった。
◆Eve 画像
「Glorious Day feat.初音ミク」はポケットモンスターと初音ミクのコラボ音楽プロジェクト“ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE 18 Types / Songs”第18弾としてEveが書き下ろした楽曲だ。初音ミクが歌唱した同曲のセルフカバーver.がTOWER RECORDS店舗特典“self cover CD”に収録される。
■メジャー4thフルアルバム『Under Blue』
【青底盤 / 完全生産限定盤(CD + GOODS)】
TFCC-81105 \6,600(税込)
※特製BOX
【映像盤 / 初回生産限定盤(CD + Blu-ray)】
TFCC-81106〜81107 \8,800(税込)
※豪華ブックレット＋三方背仕様
【通常盤(CD Only)】
TFCC-81108 \3,300(税込)
▼CD
※全19曲収録予定
※収録楽曲は後日発表
▼Blu-ray (映像盤にのみ収録)
＜Eve Live 2023「花嵐」＞2023.11.26 さいたまスーパーアリーナ公演ライブ映像
fanfare
ナンセンス文学
ファイトソング
白銀
トーキョーゲットー
夜は仄か
楓
羊を数えて
迷い子
虎狼来
群青讃歌
fanfare
ドラマツルギー
アウトサイダー
バウムクーヘンエンド
アヴァン
廻廻奇譚
ぼくらの
退屈を再演しないで
花嵐
ラストダンス
Sister
君に世界
お気に召すまま
●全形態共通 初回プレス分封入特典
＜Eve Arena Tour 2025「Under Blue」＞最速先行抽選シリアルコード
※神奈川・K-Arena Yokohama 公演はシリアルの対象外となります。
※アルバム全形態封入特典のシリアルコードよりお申し込みが可能です。
●店舗別予約・購入者特典
・アニメイト / アニメイト通販：collaboration CD (フラットウッズのモンスターみたいに/pray)
・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE (※一部店舗を除く)：self cover CD (Glorious Day feat.初音ミク / メメント feat.nqrse)
・TSUTAYA RECORDS / TSUTAYAオンラインショッピング (※一部店舗を除く)：缶ミラー
・HMV / HMV&BOOKS online (※一部店舗を除く)：ポストカード
・Amazon.co.jp：
青底盤(完全生産限定盤) / 映像盤(初回生産限定盤)：コットン巾着
通常盤：メガジャケ
・楽天ブックス：スマホショルダー
・トイズストア：ステッカー
・応援ショップ：告知ポスター(B2サイズ) ※応援店対象店舗は後日
※一部お取り扱いの無い店舗がございますので、各特典に関する詳細は各店にご確認ください。
※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。
※特典のデザインは一部変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
※一部対象外の店舗もありますので、特典の有無に関しては直接、各店にお問い合わせください。
■＜Eve Arena Tour 2025「Under Blue」＞
▼名古屋・ポートメッセなごや 第3展示館
2025年7月12日(土) OPEN18:00 / START19:00
2025年7月13日(日) OPEN15:00 / START16:00
▼大阪・大阪城ホール
2025年7月19日(土) OPEN17:30 / START19:00
2025年7月20日(日) OPEN15:30 / START17:00
▼福岡・マリンメッセ福岡B館
2025年7月26日(土) OPEN18:00 / START19:00
2025年7月27日(日) OPEN16:00 / START17:00
▼仙台・＊会場名は後日発表いたします。
2025年8月16日(土) OPEN18:00 / START19:00
2025年8月17日(日) OPEN16:00 / START17:00
▼神奈川・K-Arena Yokohama
2025年8月23日(土) OPEN17:30 / START19:00
2025年8月24日(日) OPEN15:30 / START17:00
【チケット】
全席指定:\9,800 (税込)
※すべて電子チケットでの販売となります
※お一人様1公演4枚まで購入可能
※未就学児童入場不可
■TVアニメ『アオのハコ』
▼放送
日時：10月3日(木)より毎週木曜よる11時56分から
放送局：TBS系28局全国同時放送開始
▼配信
配信：Netflixにて10月4日(金)より先行配信スタート
※1話のみTV放送終了後に配信(第1話＆第2話)
・他各配信サイトはTV放送終了後に順次配信 ※五十音順
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※配信開始日はサービスによって変動する場合がございます。予めご了承ください。
▼主題歌
・オープニングテーマ：Official髭男dism「Same Blue」(IRORI Records / PONY CANYON)
・エンディングテーマ：Eve「ティーンエイジブルー」(TOY'S FACTORY)
公式サイト：https://aonohako-anime.com/
公式X(旧Twitter)：@aonohako_PR
(c)三浦糀／集英社・「アオのハコ」製作委員会
関連リンク
◆Eve オフィシャルサイト
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