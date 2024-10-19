■メジャー4thフルアルバム『Under Blue』



2024年11月27日(水)発売【青底盤 / 完全生産限定盤(CD + GOODS)】TFCC-81105 \6,600(税込)※特製BOX【映像盤 / 初回生産限定盤(CD + Blu-ray)】TFCC-81106〜81107 \8,800(税込)※豪華ブックレット＋三方背仕様【通常盤(CD Only)】TFCC-81108 \3,300(税込)▼CD※全19曲収録予定※収録楽曲は後日発表▼Blu-ray (映像盤にのみ収録)＜Eve Live 2023「花嵐」＞2023.11.26 さいたまスーパーアリーナ公演ライブ映像fanfareナンセンス文学ファイトソング白銀トーキョーゲットー夜は仄か羊を数えて迷い子虎狼来群青讃歌fanfareドラマツルギーアウトサイダーバウムクーヘンエンドアヴァン廻廻奇譚ぼくらの退屈を再演しないで花嵐ラストダンスSister君に世界お気に召すまま●全形態共通 初回プレス分封入特典＜Eve Arena Tour 2025「Under Blue」＞最速先行抽選シリアルコード※神奈川・K-Arena Yokohama 公演はシリアルの対象外となります。※アルバム全形態封入特典のシリアルコードよりお申し込みが可能です。●店舗別予約・購入者特典・アニメイト / アニメイト通販：collaboration CD (フラットウッズのモンスターみたいに/pray)・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE (※一部店舗を除く)：self cover CD (Glorious Day feat.初音ミク / メメント feat.nqrse)・TSUTAYA RECORDS / TSUTAYAオンラインショッピング (※一部店舗を除く)：缶ミラー・HMV / HMV&BOOKS online (※一部店舗を除く)：ポストカード・Amazon.co.jp：青底盤(完全生産限定盤) / 映像盤(初回生産限定盤)：コットン巾着通常盤：メガジャケ・楽天ブックス：スマホショルダー・トイズストア：ステッカー・応援ショップ：告知ポスター(B2サイズ) ※応援店対象店舗は後日※一部お取り扱いの無い店舗がございますので、各特典に関する詳細は各店にご確認ください。※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。※特典のデザインは一部変更になる可能性がございます。予めご了承ください。※一部対象外の店舗もありますので、特典の有無に関しては直接、各店にお問い合わせください。