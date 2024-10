映画『対外秘』のチョ・ジヌン、キム・ムヨル、イ・ウォンテ監督の来日が決定！メッセージ＆場面写真解禁

映画『対外秘』主演チョ・ジヌン、キム・ムヨル、そしてイ・ウォンテ監督の来日が決定。併せて、日本ファンに向けたメッセージと貴重な撮影現場を捉えたメイキング写真が解禁となった。

【画像】『悪人伝』共演のマ・ドンソクとキム・ムヨル、立場が逆に?

本作は、国会議員選挙に立候補し、国と国民に尽くそうとしたが、フィクサーのスンテ(演者イ・ソンミン)に切り捨てられた政治家・ヘウン(演者チョ・ジヌン)が、国家を揺るがす“極秘文書”を手に入れたことで、自らもダークサイドに堕ちる覚悟で巨悪への反撃に出るという物語。

出演は、『工作 黒金星と呼ばれた男』のチョ・ジヌン、『KCIA 南山の部長たち』のイ・ソンミン、『犯罪都市 PUNISHMENT』のキム・ムヨルと豪華ラインナップ。そして監督は『悪人伝』で世界を震撼させたイ・ウォンテだ。

主人公の弱小政治家・へウンを演じるのは“魅力的なおじさん”の愛称で誰からも愛される魅力を持つチョ・ジヌン。『お嬢さん』『最後まで行く』『工作 黒金星と呼ばれた男』など常にヒット作を牽引するトップ俳優だ。

本作では巨大権力に立ち向かいながらも、やがてその権力を手に入れるために変貌していく姿をリアルに演じ、人間存在の底知れない恐ろしさを見事に表現している。

チョ・ジヌンからは「今回『対外秘』で東京国際映画祭に参加することができて感激しております。多くの人々に映画をご覧いただけることを願っています。」と来日を待ち望む熱いメッセージが到着。

続いて凶悪なヤクザ・ピルドを演じるのは、『悪人伝』『犯罪都市 PUNISHMENT』など出演作の数だけ違う顔を見せる最強の表現力と鍛え抜かれた肉体で魅せるキム・ムヨル。本作では、へウンと共謀し一獲千金を狙うカリスマ性に満ちたタフガイを哀愁深く体現している。

キム・ムヨルからも「日本は私が最もよく訪れている国です。日本での仕事を含め、日本にはたくさんの特別で懐かしい思い出があります。今回、『対外秘』で日本の観客の皆様にお会いし、直接ご挨拶できることがとても楽しみで、光栄に思います。」と日本と日本のファンへの愛に溢れたメッセージが到着した。

そして、『悪人伝』以来待望の最新作を引っ提げて来日するクライム・アクションの名手、イ・ウォンテ監督からも「いつの時代でもどの世界にも存在する権力の腐敗と不正を描く『対外秘』ですが、日本の皆様にご覧頂けて光栄です。ぜひ最後まで興味を持って映画を楽しんで頂きたいです。」と新作への自信をたっぷりに日本でのキャンペーンを心待ちにしている言葉が寄せられた。

チョ・ジヌン、キム・ムヨル、イ・ウォンテ監督の来日は映画のプロモーションとしては今回が初来日となる。

併せて解禁となったメイキング写真では、チョ・ジヌン、キム・ムヨル、イ・ウォンテ監督が撮影に臨む貴重な現場の様子、そして今回、悔しくも来日が叶わなかったイ・ソンミンの姿も収められている。

本作は第37回東京国際映画祭特別上映部門への出品が決まり、11月3日(日)に日本最速上映となるジャパンプレミアを実施。上映後にはチョ・ジヌン、キム・ムヨル、イ・ウォンテ監督の登壇も決定している。なお本チケットは、東京国際映画祭公式サイトにて10月19日(土)18時より一般販売開始となる。

映画『対外秘』は11月15日(金)より、シネマート新宿、ヒューマントラストシネマ渋谷ほかで全国公開。

ⓒ 2023 PLUS M ENTERTAINMENT AND TWIN FILM/B.A. ENTERTAINMENT ALL RIGHTS RESERVED.

配給:キノフィルムズ