元オランダ代表MFストロートマンが34歳で現役引退「フットボールよ、ありがとう！」

元オランダ代表MFケヴィン・ストロートマンが18日、自身の公式SNSを通して現役引退を発表した。これまでに母国のエールディヴィジだけでなく、セリエAやリーグ・アンでも活躍してきたストロートマン。今夏に前所属先であるジェノアを退団すると、以降はフリーの状態が続いていた。そんな同選手は18日、自身の公式SNSにて、自身の顔写真とこれまで所属してきたクラブのエンブレムが掲載された画像とともに、「僕のキャリアは終わりを迎える。フットボールよ、ありがとう!」と投稿。現役引退の報告を行った。

Careers come to an end.

Thank you football! pic.twitter.com/e258izJvdP