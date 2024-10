チョ・ジヌン＆キム・ムヨルらの来日が決定！映画「対外秘」11月3日にジャパンプレミアを開催

11月15日(金)より全国公開となる、世界を震撼させた「悪人伝」のイ・ウォンテ監督が贈る絶対予測不能サスペンス「対外秘」から、主演のチョ・ジヌン、キム・ムヨル、イ・ウォンテ監督の初来日が決定。さらに日本のファンに向けた熱いメッセージが到着し、合わせて貴重な撮影現場を捉えたメイキング写真も解禁となった。本作は世界的大ヒット作「THE FIRST SLAM DUNK」を抑え、韓国初登場No.1を記録したほか、各国の映画祭に出品され、映像・物語・演技、その全てで観客を圧倒した2024年必見の話題作。国をも揺るがす極秘文書を巡り、弱小政治家VS闇の権力者VS最凶ヤクザの血と札束が舞う悪人三つ巴の死闘、最後の最後まで絶対予測不可能な驚愕のラストがあなたを待ち受ける。

主人公の弱小政治家・へウンを演じるのは“魅力的なおじさん”の愛称で誰からも愛される魅力を持つチョ・ジヌン。「お嬢さん」「最後まで行く」「工作 黒金星と呼ばれた男」など、常にヒット作を牽引するトップ俳優だ。本作では巨大権力に立ち向かいながらも、やがてその権力を手に入れるために変貌していく姿をリアルに演じ、人間存在の底知れない恐ろしさを見事に表現している。チョ・ジヌンからは「今回『対外秘』で東京国際映画祭に参加することができて感激しております。多くの人々に映画をご覧いただけることを願っています」と来日を待ち望む熱いメッセージが到着。凶悪なヤクザ・ピルドを演じるのは「悪人伝」「犯罪都市 PUNISHMENT」など、出演作の数だけ違う顔を見せる最強の表現力と鍛え抜かれた肉体で魅せるキム・ムヨル。本作では、へウンと共謀し一獲千金を狙うカリスマ性に満ちたタフガイを哀愁深く体現。キム・ムヨルからも「日本は私が最もよく訪れている国です。日本での仕事を含め、日本にはたくさんの特別で懐かしい思い出があります。今回、『対外秘』で日本の観客の皆様にお会いし、直接ご挨拶できることがとても楽しみで、光栄に思います」と日本と日本のファンへの愛に溢れたメッセージが到着している。そして、「悪人伝」以来、待望の最新作を引っ提げて来日するクライム・アクションの名手、イ・ウォンテ監督からも「いつの時代でもどの世界にも存在する権力の腐敗と不正を描く『対外秘』ですが、日本の皆様にご覧頂けて光栄です。ぜひ最後まで興味を持って映画を楽しんで頂きたいです」と新作への自信をたっぷりに日本でのキャンペーンを心待ちにしている言葉が寄せられた。チョ・ジヌン、キム・ムヨル、イ・ウォンテ監督の来日は映画のプロモーションとしては今回が初来日となる。あわせて解禁となったメイキング写真では、チョ・ジヌン、キム・ムヨル、イ・ウォンテ監督が撮影に臨む貴重な現場の様子、そして今回、悔しくも来日が叶わなかったイ・ソンミンの姿も収められている。本作は「第37回東京国際映画祭」特別上映部門への出品が決まり、11月3日(日)に日本最速上映となるジャパンプレミアを実施。上映後にはチョ・ジヌン、キム・ムヨル、イ・ウォンテ監督の登壇も決定している。なお本チケットは、東京国際映画祭公式サイトにて10月19日(土)18時より一般販売開始となる。裏切り、共謀、大乱闘、何でもアリ! 権力を競い合う表社会の政治闘争と、莫大な金を巡り命まで奪い合う裏社会の死闘が交錯する驚愕のサスペンス「対外秘」は、11月15日(金)シネマート新宿、ヒューマントラストシネマ渋谷他で全国公開。こんにちは。チョ・ジヌンです。今回「対外秘」で東京国際映画祭に参加することができて感激しております。「対外秘」は11月15日に日本で公開すると聞きましたが、多くの人々に映画をご覧いただけることを願っています。ありがとうございます。東京国際映画祭に参加するのは初めてです。日本は私が最もよく訪れている国です。日本での仕事を含め、日本にはたくさんの特別で懐かしい思い出があります。今回、「対外秘」で日本の観客の皆様にお会いし、直接ご挨拶できることがとても楽しみで、光栄に思います。「対外秘」は11月15日に日本で公開されると聞きましたが、映画に興味を持って、応援して頂けると嬉しいです。ありがとうございます。私たちの映画「対外秘」を「第37回東京国際映画祭」にご招待頂きありがとうございます。いつの時代でもどの世界にも存在する権力の腐敗と不正を描く「対外秘」ですが、日本の皆様にご覧頂けて光栄です。ぜひ最後まで興味を持って映画を楽しんで頂きたいです。

11月15日(金)シネマート新宿、ヒューマントラストシネマ渋谷 他全国公開



チョ・ジヌン「工作 黒金星(ブラック・ヴィーナス)と呼ばれた男」「警官の血」

イ・ソンミン「KCIA 南山の部長たち」「復讐の記憶」

キム・ムヨル「悪人伝」「犯罪都市 PUNISHMENT」



イ・ウォンテ「悪人伝」



2023 |韓国|韓国語|116分|カラー|スコープ|原題:대외비(英題:THE DEVIL'S DEAL)|5.1ch|字幕翻訳:鷹野文子| 映倫区分:G

(C) 2023 PLUS M ENTERTAINMENT AND TWIN FILM/B.A. ENTERTAINMENT ALL RIGHTS RESERVED.



1992年、釜山。党の公認候補を約束されたヘウンは、国会議員選挙への出馬を決意する。ところが、陰で国をも動かす黒幕のスンテが、公認候補を自分の言いなりになる男に変える。激怒したヘウンは、スンテが富と権力を意のままにするために作成した“極秘文書”を手に入れ、チームを組んだギャングのピルドから選挙資金を得て無所属で出馬する。地元の人々からの絶大な人気を誇るヘウンは圧倒的有利に見えたが、スンテが戦慄の逆襲を仕掛ける。だが、この選挙は、国を揺るがす壮絶な権力闘争の始まりに過ぎなかった……。



映画「対外秘」公式サイト