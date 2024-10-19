¥ÑCS¤ÎMVP¤Ï»³ÀîÊæ¹â¡ª3ËÜÎÝÂÇ¡¦6ÂÇÅÀ¡¦ÂÇÎ¨.500¤ÎÂç³èÌö¤ËóîÆ£ÌÀÍº»á¡ÖÁÀ¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò3Ï¢¾¡¤·¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î1¾¡¤ò´Þ¤á4¾¡¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤ÏCS¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¤¬¼õ¾Þ¡£»³Àî¤Ï3»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.500¡Ê12ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¡Ë3ËÜÎÝÂÇ6ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡18ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤âMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»³Àî¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£²òÀâ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿óîÆ£ÌÀÍº»á¤Ï¡ÖÁÀ¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°ìÀïÌÜ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î2ÎÝÂÇ¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¼çË¤¤ÎÂÇ·â¤ò²òÀÏ¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯²òÀâ¤Îãø¼Ä¸¼£»á¤Ï¡Ö°¤¤¤È¤¤Ï¾¯¤·¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤Ë³«¤¤¤Æ³°¤Îµå¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´°Á´¤Ë¤É¤ÎÊý¸þ¤Ç¤âÂÇ¤Æ¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¶áÆ£¤¬¸å¤í¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤âÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Í×°ø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»³Àî¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¾¡Éé¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¶áÆ£¤ÎÉüµ¢¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï»³Àî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿MC¤ÎÃ«ÈË¸µ¿®»á¤Ï¡Ö¾¡Éé¤ËÍè¤¿¤È¤³¤í¤ò¥ß¥¹¤Ê¤¯ÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈCS¤Î»³Àî¤ÎÂÇÀÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¡È¤É¤¹¤³¤¤¡É¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤ÏCS¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¤¬¼õ¾Þ¡£»³Àî¤Ï3»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.500¡Ê12ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¡Ë3ËÜÎÝÂÇ6ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡18ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤âMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»³Àî¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£²òÀâ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿óîÆ£ÌÀÍº»á¤Ï¡ÖÁÀ¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°ìÀïÌÜ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î2ÎÝÂÇ¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¼çË¤¤ÎÂÇ·â¤ò²òÀÏ¡£
¡¡¤Þ¤¿MC¤ÎÃ«ÈË¸µ¿®»á¤Ï¡Ö¾¡Éé¤ËÍè¤¿¤È¤³¤í¤ò¥ß¥¹¤Ê¤¯ÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈCS¤Î»³Àî¤ÎÂÇÀÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¡È¤É¤¹¤³¤¤¡É¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù