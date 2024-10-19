

●今週の業種別騰落率ランキング



※10月18日終値の10月11日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 10 業種 値下がり： 23 業種

東証プライム：1641銘柄 値上がり： 677 銘柄 値下がり： 938 銘柄 変わらず他： 26 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 銀行業(0278) +4.24 三菱ＵＦＪ <8306> 、みずほＦＧ <8411> 、山梨銀 <8360>

２. 海運業(0272) +3.94 郵船 <9101> 、商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107>

３. 保険業(0280) +1.25 ＦＰパートナ <7388> 、東京海上 <8766> 、アニコムＨＤ <8715>

４. 電気・ガス(0270) +1.14 中国電 <9504> 、九州電 <9508> 、東北電 <9506>

５. 証券・商品(0279) +1.04 東洋証券 <8614> 、マネックスＧ <8698> 、ＳＢＩ <8473>

６. 建設業(0253) +0.81 日本国土開発 <1887> 、大林組 <1802> 、ユアテック <1934>

７. 倉庫・運輸(0274) +0.72 渋沢倉 <9304> 、中央倉 <9319> 、トランシティ <9310>

８. 空運業(0273) +0.64 ＡＮＡＨＤ <9202>

９. 医薬品(0258) +0.26 ペプドリ <4587> 、久光薬 <4530> 、日本新薬 <4516>

10. その他製品(0269) +0.16 広済堂ＨＤ <7868> 、トランザク <7818> 、ローランド <7944>

11. 機械(0265) -0.16 技研製 <6289> 、ＣＫＤ <6407> 、クボタ <6326>

12. 不動産業(0282) -0.34 霞ヶ関Ｃ <3498> 、ＳＲＥＨＤ <2980> 、グッドコムＡ <3475>

13. 情報・通信業(0275) -0.54 マネフォ <3994> 、テラスカイ <3915> 、ＷＮＩウェザ <4825>

14. その他金融業(0281) -0.62 ネットプロ <7383> 、日本取引所 <8697> 、オリックス <8591>

15. サービス業(0283) -0.63 エラン <6099> 、ディップ <2379> 、ビーウィズ <9216>

16. 水産・農林業(0251) -0.72 マルハニチロ <1333> 、極洋 <1301> 、サカタタネ <1377>

17. 陸運業(0271) -0.90 ＪＲ九州 <9142> 、西武ＨＤ <9024> 、ＡＺ丸和ＨＤ <9090>

18. 輸送用機器(0267) -0.91 スズキ <7269> 、ユニプレス <5949> 、プレス工 <7246>

19. ガラス・土石(0261) -1.08 ＭＡＲＵＷＡ <5344> 、東洋炭素 <5310> 、ニチアス <5393>

20. 小売業(0277) -1.09 モノタロウ <3064> 、良品計画 <7453> 、エターナルＧ <3193>

21. 食料品(0254) -1.22 ヨシムラＨＤ <2884> 、ケンコーマヨ <2915> 、コカＢＪＨ <2579>

22. ゴム製品(0260) -1.45 住友ゴ <5110> 、三星ベ <5192> 、ブリヂストン <5108>

23. 金属製品(0264) -1.53 Ｊテック・Ｃ <3446> 、リンナイ <5947> 、トーカロ <3433>

24. 繊維製品(0255) -1.64 東レ <3402> 、帝人 <3401> 、ワールド <3612>

25. パルプ・紙(0256) -1.74 北越コーポ <3865> 、レンゴー <3941> 、日本紙 <3863>

26. 卸売業(0276) -1.74 第一実 <8059> 、ミスミＧ <9962> 、三菱商 <8058>

27. 鉄鋼(0262) -1.77 新日本電工 <5563> 、山陽鋼 <5481> 、日本製鉄 <5401>

28. 非鉄金属(0263) -1.94 ＳＷＣＣ <5805> 、古河電 <5801> 、東邦鉛 <5707>

29. 化学(0257) -2.04 大有機 <4187> 、資生堂 <4911> 、日本ペＨＤ <4612>

30. 電気機器(0266) -2.16 レーザーテク <6920> 、東エレク <8035> 、コクサイエレ <6525>

31. 精密機器(0268) -2.97 インターアク <7725> 、ＨＯＹＡ <7741> 、島津 <7701>

32. 鉱業(0252) -4.15 ＩＮＰＥＸ <1605> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、石油資源 <1662>

33. 石油・石炭(0259) -6.50 ＥＮＥＯＳ <5020> 、コスモＨＤ <5021> 、富士石油 <5017>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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