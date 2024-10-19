6Ç¯¤Ö¤êÉü³è¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥·¥ç¡¼¤Ï²¿¤¬°ã¤Ã¤¿¡©¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡¢¥×¥é¥¹¥µ¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤é¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë
¡¡¤½¤Î¹ë²Ú¤µ¤ÇËèÇ¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥·¥ç¡¼¤¬6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¡£ÈãÈ½¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢º£¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢³§¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤µ¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀ¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥ç¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿Í¼ï¡¦Ç¯Îð¡¦ÂÎ·¿¡¢Éý¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Î¥·¥ç¡¼¤Ï1995Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£°ÊÍè¡¢ï£¡¹¤¿¤ë¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¡¢¹â²Á¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥Ö¥é¡×¤ä¡¢¹ë²Ú¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Î·çÇ¡¤ä¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤Ê¤É¤¬µêÃÆ¤µ¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¤Î³«ºÅ¤¬Ãæ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î15Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¦¥ä¡¼¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿·À¸¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Î¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¸¥¸¡¦¥Ï¥Ç¥£¥Ã¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥Ò¥ë¡¢¥Ð¡¼¥Ð¥é¡¦¥Ñ¥ë¥ô¥£¥ó¡¢¥¢¥É¥ê¥¢¥Ê¡¦¥ê¥Þ¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥¹¡¦¥¹¥ï¥ó¥Ý¡¼¥ë¡¢¥ê¥¦¡¦¥¦¥§¥ó¡¢¥¿¥¤¥é¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¾ïÏ¢¥â¥Ç¥ë¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯OG¤Î¥Ù¥é¡¦¥Ï¥Ç¥£¥Ã¥É¤È¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥¢¥ó¥Ö¥í¥¸¥ª¤Ï»öÁ°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ê¤·¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢50ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥±¥¤¥È¡¦¥â¥¹¤Ï¡¢Ì¼¤Î¥é¥¤¥é¤È°ì½ï¤Ë»²²Ã¡£¥«¡¼¥é¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ë¡Ê56¡Ë¤ä¥¨¥ô¥¡¡¦¥Ï¡¼¥Ä¥£¥´¥ô¥¡¡Ê51¡Ë¡¢Á°½Ð¤Î¥¿¥¤¥é¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹¡Ê50¡Ë¤é¡¢±ýÇ¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¡£
¡¡2018Ç¯¤Î¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤È¤Î´Ö¤ËÌ¼¤Î¥ê¥¢¤òÇ¥¿±Ãæ¤À¤Ã¤¿¥¤¥ê¡¼¥Ê¡¦¥·¥§¥¤¥¯¤âºÆ¤Ó»²²Ã¡£Èà½÷¤ä¥¸¥¸¡¢¥¢¥É¥ê¥¢¥Ê¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥¹¤é¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¥â¥Ç¥ë¤ÎÈþ²Â¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¸¥¢·Ï¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¥â¥Ç¥ë¤Î»Ñ¤âÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥×¥é¥¹¥µ¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ñ¥í¥Þ¡¦¥¨¥ë¥»¥Ã¥µ¡¼¤ä¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥°¥é¥Ï¥à¤âÅÐ¾ì¡£¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥·¥ç¡¼»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³¥ó¥µ¥Ë¤ä¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¤¥ª¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òïèÊâ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ä¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó¤ä¥Þ¥ë¡¼¥ó5¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¤È¤¤¤Ã¤¿ÃËÀ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤Ï¡¢BLACKPINK¡¦¥ê¥µ¤È¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«½Ð¿È¤Ç¡¢¥¢¥Þ¥Ô¥¢¥Î¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«È¯¾Í¤Î¥Ï¥¦¥¹¡Ü¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡Ü¥¸¥ã¥º¡Ü¥¯¥ï¥¤¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤ÈÂ¾¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥é¡¢¤½¤·¤ÆÂç¸æ½ê¤Î¥·¥§¡¼¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤Ç¤â¡¢½÷À¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿Í¼ï¡¦Ç¯Îð¡¦ÂÎ·¿¡¢Éý¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Î¥·¥ç¡¼¤Ï1995Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£°ÊÍè¡¢ï£¡¹¤¿¤ë¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¡¢¹â²Á¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥Ö¥é¡×¤ä¡¢¹ë²Ú¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Î·çÇ¡¤ä¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤Ê¤É¤¬µêÃÆ¤µ¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¤Î³«ºÅ¤¬Ãæ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯OG¤Î¥Ù¥é¡¦¥Ï¥Ç¥£¥Ã¥É¤È¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥¢¥ó¥Ö¥í¥¸¥ª¤Ï»öÁ°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ê¤·¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢50ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥±¥¤¥È¡¦¥â¥¹¤Ï¡¢Ì¼¤Î¥é¥¤¥é¤È°ì½ï¤Ë»²²Ã¡£¥«¡¼¥é¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ë¡Ê56¡Ë¤ä¥¨¥ô¥¡¡¦¥Ï¡¼¥Ä¥£¥´¥ô¥¡¡Ê51¡Ë¡¢Á°½Ð¤Î¥¿¥¤¥é¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹¡Ê50¡Ë¤é¡¢±ýÇ¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¡£
¡¡2018Ç¯¤Î¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤È¤Î´Ö¤ËÌ¼¤Î¥ê¥¢¤òÇ¥¿±Ãæ¤À¤Ã¤¿¥¤¥ê¡¼¥Ê¡¦¥·¥§¥¤¥¯¤âºÆ¤Ó»²²Ã¡£Èà½÷¤ä¥¸¥¸¡¢¥¢¥É¥ê¥¢¥Ê¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥¹¤é¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¥â¥Ç¥ë¤ÎÈþ²Â¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¸¥¢·Ï¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¥â¥Ç¥ë¤Î»Ñ¤âÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥×¥é¥¹¥µ¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ñ¥í¥Þ¡¦¥¨¥ë¥»¥Ã¥µ¡¼¤ä¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥°¥é¥Ï¥à¤âÅÐ¾ì¡£¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥·¥ç¡¼»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³¥ó¥µ¥Ë¤ä¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¤¥ª¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òïèÊâ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ä¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó¤ä¥Þ¥ë¡¼¥ó5¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¤È¤¤¤Ã¤¿ÃËÀ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤Ï¡¢BLACKPINK¡¦¥ê¥µ¤È¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«½Ð¿È¤Ç¡¢¥¢¥Þ¥Ô¥¢¥Î¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«È¯¾Í¤Î¥Ï¥¦¥¹¡Ü¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡Ü¥¸¥ã¥º¡Ü¥¯¥ï¥¤¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤ÈÂ¾¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥é¡¢¤½¤·¤ÆÂç¸æ½ê¤Î¥·¥§¡¼¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤Ç¤â¡¢½÷À¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£