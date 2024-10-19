来週の主な予定 ラガルド総裁らECB当局者講演相次ぐ、ベイリー英中銀総裁 カナダ4会合連続利下げ、50bp予想多数 来週の主な予定 ラガルド総裁らECB当局者講演相次ぐ、ベイリー英中銀総裁 カナダ4会合連続利下げ、50bp予想多数

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来週の主な予定 ラガルド総裁らECB当局者講演相次ぐ、ベイリー英中銀総裁 カナダ4会合連続利下げ、50bp予想多数



・カナダ中銀4会合連続利下げへ、50bp予想多数 9月CPIが予想以上に鈍化、若年男性失業率15.3%と10年ぶり高水準

・ECB政策理事会を終えECB当局者が相次いで講演、23日にラガルド総裁がIMF世銀年次総会で欧州経済について講演

・ベイリー英中銀総裁の講演 9月CPIは3年ぶりに2%下回った、金融政策について言及するかが注目される

・東京消費者物価指数に日銀基調的インフレ指標、衆院選投開票、介入警戒、G20加藤財務相出席へ



21日（月）

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）

ハウザー豪中銀副総裁、会議出席

シムカス・リトアニア中銀総裁、会見

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）

ローガン・ダラス連銀総裁、米証券業金融市場協会（SIFMA）年次会議出席（質疑応答なし）

シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、米経済および金融政策見通しについて講演（質疑応答あり）

IMF世銀年次総会（26日まで）、加藤財務相出席



22日（火）

日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」

シルクNZ中銀総裁補、金融市場について講演

ブリーデン英中銀副総裁、討論会出席

グリーン英中銀委員、討論会出席

ベイリー英中銀総裁、ブルームバーグ主催「グローバル・レギュラトリー・フォーラム」講演

クノット・オランダ中銀総裁、ブルームバーグ主催「グローバル・レギュラトリー・フォーラム」討論会出席

ホルツマン・オーストリア中銀総裁、ブルームバーグ主催「グローバル・レギュラトリー・フォーラム」討論会出席

ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント「欧州の金融政策」講演

センテノ・ポルトガル中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所主催「インフレ収束」講演

レーン・フィンランド中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所主催「欧州経済：緩やかな回復」講演

ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、フィラデルフィア連銀主催フィンテックイベント開会挨拶（質疑応答なし）

IMF世界経済見通し

BRICS首脳会議



23日（水）

カナダ中銀政策金利

米地区連銀経済報告（ベージュブック）

オアNZ中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所主催「経済不安定下の金融政策」講演

ベイリー英中銀総裁、イベント講演

ブリーデン英中銀副総裁、国際金融協会（IIF）主催イベント出席

ラガルドECB総裁、IMF世銀年次総会「欧州経済：課題と今後の道筋」講演

レーンECBチーフエコノミスト、国際金融協会（IIF）主催イベント出席

エスクリバ・スペイン中銀総裁、国際金融協会（IIF）主催イベント出席

クノット・オランダ中銀総裁、国際金融協会（IIF）主催イベント出席

チポローネECB理事、討論会出席

センテノ・ポルトガル中銀総裁、討論会出席

ボウマンFRB理事、フィラデルフィア連銀主催フィンテックイベント挨拶

バーキン・リッチモンド連銀総裁、講演（質疑応答なし）

G20財務相中銀総裁会議（24日まで）、加藤財務相出席



24日（木）

日銀「金融システムリポート」（10月）

豪中銀年次報告書公表

ドイツ製造業PMI・非製造業PMI速報値（10月）

ユーロ圏製造業PMI・非製造業PMI速報値（10月）

英製造業PMI・非製造業PMI速報値（10月）

米製造業PMI・非製造業PMI速報値（10月）

米新規失業保険申請件数（19日終了週）

マン英中銀委員、討論会出席

カザークス・ラトビア中銀総裁、討論会出席

レーンECBチーフエコノミスト、インフレについて講演

ハマック・クリーブランド連銀総裁、クリーブランド連銀・ECB共催会議開会挨拶（質疑応答なし）



25日（金）

東京都消費者物価指数（10月）

ECB調査ユーロ圏消費者インフレ期待（9月）

カナダ小売売上高（8月）

米ミシガン大学消費者信頼感指数（10月）



26日（土）

ベイリー英中銀総裁、G30年次国際銀行セミナー出席

FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（11月8日まで）



27日（日）

衆院選投開票

欧州市場、冬時間に移行



※予定は変更することがあります

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