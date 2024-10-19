1Æü1000¸ÄÇä¤ì¤ëÀÅ²¬»ÔŽ¢¤¢¤ß¾Æ¤ÊÛÅöŽ£¤ÎÄìÎÏ
¤·¤º¤ª¤«¿©Æ²¤ÎÌ¾ÊªÊÛÅö¡ÖÆÚ¤¢¤ß¾Æ¤ÊÛÅö¡×¡Ê695±ß¡Ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Öµí¤¢¤ß¾Æ¤ÊÛÅö¡×¡Ê750±ß¡Ë¤ä¡ÖµíÆÚ¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¢¤ß¾Æ¤ÊÛÅö¡×¡Ê780±ß¡Ë¡¢¡ÖÄ«Ì¸¹â¸¶¥Ý¡¼¥¯¤¢¤ß¾Æ¤ÊÛÅö¡×¡Ê850±ß¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
É®¼Ô¤¬¼èºà¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÌ¾¸Å²°°ÊÀ¾¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¶å½£¤ä²Æì¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Ì¾¸Å²°°ÊÅì¤ÏÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¡£ÀÅ²¬¤è¤ê¤âÅì¤È¤Ê¤ë¤ÈÅìµþ¤«¤é¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¶á¤¤¤¿¤á¡¢É®¼Ô¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
ÀÅ²¬ÊýÌÌ¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÉÍ¾¾¤è¤ê¤âÅì¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î½ÐÄ¥¤¬·è¤Þ¤ë¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÅ¹¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤ÎÅ¹¤Î±Ä¶È¤Ï¿¼Ìë3»þ¤Þ¤Ç¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë»Å»ö¤ÇÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿´ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¦¤¨¤Ë1¿©695±ß¤È·ã°Â¡£¤½¤ì¤¬ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÎ¾ÂØÄ®¤Ë¤¢¤ë¤·¤º¤ª¤«ÊÛÅö¤Ç1Æü1000¸ÄÇä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Ì¾ÊªÊÛÅö¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÅ²¬»ÔÌ±¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡ÖÆÚ¤¢¤ß¾Æ¤ÊÛÅö¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¤¢¤ß¾Æ¤ÊÛÅö¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆÚ¥Ð¥éÆù¤Î¤¢¤ß¾Æ¤¤È¤´ÈÓ°Ê³°¤Ï²¿¤âÍ×¤é¤Ê¤¤
¤¤Ã¤«¤±¤Ï5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡£ÀÅ²¬ºß½»¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥óÃç´Ö¤¬SNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ì¿¿¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤Æ¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤Ç¡¢ÁáÂ®¡¢ÀÅ²¬¤Ø¤Î½ÐÄ¥»þ¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¡£
ÊÛÅöÈ¢¤Î³¸¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢³ì¿§¤Î¥¿¥ì¤¬¤«¤«¤Ã¤¿ÆÚ¥Ð¥éÆù¤Î¤¢¤ß¾Æ¤¤¬¤´ÈÓ¤Î¾å¤òÊ¤¤¤¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤Î¤ª¤«¤º¤ò¾¯¤·¤º¤Ä³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÊÛÅö¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤·¡¢É®¼Ô¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆÚ¥Ð¥éÆù¤Ç¤´¤Ï¤ó¤ò´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬»Ý¤¤¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤¬¡¢ÃÎ·Ã¤È¹©É×¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÆÚ¥Ð¥éÆù¤Î¤¢¤ß¾Æ¤¤Ç¤´ÈÓ¤ò´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æù¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢³ú¤à¤´¤È¤ËÆù¤Î»Ý¤ß¤È¤È¤â¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤À´Å¿É¤¤¥¿¥ì¤ÎÌ£¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸ý¤«¤éÇ¾¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¿È¤ÎºÙË¦¤¬¹¬Ê¡´¶¡¢¤¤¤ä¡¢¸ýÊ¡´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£ÌÔÎõ¤Ë¸å¤ò°ú¤¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°¿©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÆÚ¥Ð¥éÆù¤Î¤¢¤ß¾Æ¤¤Ç¤´ÈÓ¤ò´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬»Ý¤¤¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤ì¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÆÚ¥Ð¥éÆù¤Î¤¢¤ß¾Æ¤°Ê³°¤Î¤ª¤«¤º¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÌîºÚ¤ò¡×¤È¤«¡¢¡Ö±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢ËèÆü¿©¤Ù¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¯¤Ë¿ô²ó¤Î¤³¤È¤æ¤¨¤ËÂçÌÜ¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤¹¤Ã¤«¤ê¤¢¤ß¾Æ¤ÊÛÅö¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É®¼Ô¤Ï¤½¤ì°ÊÍè¡¢ÀÅ²¬ÊýÌÌ¤Ø¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤ËÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ì¾¸Å²°¤«¤é¹Ô¤¯¾ì¹ç¡¢ÀÅ²¬¤è¤ê¤â¼êÁ°¤Ë¤¢¤ëÅçÅÄ¤äÆ£»Þ¤Ø¤Î½ÐÄ¥»þ¤âÀÅ²¬¤Þ¤ÇÂ¤ò±ä¤Ð¤·¤ÆÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¡£
²¿ÅÙ¤«¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥Õ¡¼¥É¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î·ì¤¬Áû¤¤¤À¡£¤¢¤ß¾Æ¤ÊÛÅö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤¤¤ä¡¢ÀµÄ¾¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ß¾Æ¤ÊÛÅö¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀÅ²¬¤Ø¹Ô¤¯¸ý¼Â¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤·¤º¤ª¤«ÊÛÅö¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÀÅµþ¾¦»öÍ¸Â²ñ¼Ò¤Î¾ïÌ³¼èÄùÌò¡¢¿¹Ã«¾º¸ã¤µ¤ó¡£ÁáÂ®¡¢Å¹¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¿ßË¼¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¢¤ß¾Æ¤ÊÛÅö¤òÄ´Íý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ð¥éÆù¤æ¤¨¤ËÀÖ¿È¤¬Â¿¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ì¤ÐÌý¤ÎÂ¿¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾Æ¤¯»þ´Ö¤äÎ¢ÊÖ¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Æù¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¤Îºî¶È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¿¦¿ÍÅª¤Êµ»½Ñ¤È¥»¥ó¥¹¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿ÆÚ¥Ð¥éÆù¤ò¥¿¥ì¤Ë¤¯¤°¤é¤»¤Æ¡¢¾Æ¤Âæ¤Î¤¢¤ß¤Î¾å¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¿ßË¼Æâ¤Ï²¿¤È¤â¿©Íß¤Î¥½¥½¤é¤ì¤ëÆ÷¤¤¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤ë¡£¤â¤¦¤³¤ÎÆ÷¤¤¤À¤±¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤À¡£Æù¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò¾Æ¤¤¤Æ¾¯¤·¾Ç¤²ÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç°ú¤¾å¤²¤Æ¡¢ÊÛÅöÈ¢¤Ë¤è¤½¤Ã¤¿¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë¾Æ¤¤¤¿Æù¤òÉß¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¾å¤«¤é¥¿¥ì¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¡£¤È¡¢Ä´ÍýË¡¤â¥·¥ó¥×¥ë¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¡£¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÅ¹¤ÎÌ¾Êª¤Ë¤Þ¤Ç²¡¤·¾å¤²¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¢¤ß¾Æ¤ÊÛÅö¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦½½¾¡¤ÎÆÚÐ§¤¬¥â¥Ç¥ë
¡ÖÊÀ¼Ò¤ÎÁÏ¶È¤Ï1972Ç¯¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÇÛ¼Ö¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÏÆ¤ÇÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð¤ÎÅ¹¤â±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢µí¤á¤·¤Ê¤É¤â°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Î¾ÂØÄ®³¦·¨¤Ïµï¼ò²°¤ä¥Ð¡¼¡¢¥¯¥é¥Ö¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ö´¿³Ú³¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿»ö¶È¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤ÈÇÛ¼Ö¾ì¤ò²õ¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÈÊÛÅöÅ¹¤ò³«¶È¤·¤¿¤Î¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ê¿¹Ã«¤µ¤ó¡Ë
ÀÅµþ¾¦»öÍ¸Â²ñ¼Ò¤Î¾ïÌ³¼èÄùÌò¡¢¿¹Ã«¾º¸ã¤µ¤ó¡£Á°¿¦¤Ç¹¹ðÂåÍýÅ¹¤äPR²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¾¦ÉÊ³«È¯¤äPR¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤·¤º¤ª¤«ÊÛÅö¤ÎÅ¹Æâ¤Ë¤¤¤ë¤Èµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢Î¢¤Ø¤Þ¤ï¤ë¤ÈÅ¹¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Î1³¬¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤³¡ØÀÅ²¬¥æ¡¼¥¢¥¤¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ß¾Æ¤ÊÛÅöÉÕ¤¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢É®¼Ô¤Ï¤³¤³¤òÀÅ²¬½ÐÄ¥¤ÎÄê½É¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¡£
ÊÛÅöÅ¹¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤ÏÌ¾Êª¤Ë¤Ê¤ëÊÛÅö¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ò¿©¤ÙÊâ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤Î½½¾¡¤Ç¿©¤Ù¤¿ÆÚÐ§¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿ÊÛÅö¤òºî¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤ÎÆÚÐ§¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¼ç¤Ë¥í¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ý¤Áµ¢¤ê¤¬Á°Äó¤ÎÊÛÅö¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¥Ð¥éÆù¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ð¥éÆù¤âÎä¤á¤ë¤È»é¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÆÚ¥Ð¥éÆù¤Î¤¢¤ß¾Æ¤¤È¤´ÈÓ¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤¬¡¢ÃÎ·Ã¤È¹©É×¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¤¢¤ß¾Æ¤¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Í¾Ê¬¤Ê»é¤òÍî¤È¤¹¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÆù¤ò¾Æ¤¤¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÍýÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º®»¨¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æºî¤Ã¤Æ¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê½ÐÍèÎ©¤Æ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤¢¤ß¾Æ¤ÊÛÅö¤Ï¡¢ÊÝ²¹¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç²¹¤«¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×¡Ê¿¹Ã«¤µ¤ó¡Ë
¥¿¥ì¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤ÏÀÅ²¬¤Î¿Í¤¬¹¥¤à¤¦¤Ê¤®¤Î¥¿¥ì¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¦¤È´Å¤ß¤¬¶¯¤¯¤ÆÆù¤È¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢±öÊ¬¤ò¤ä¤ä¶¯¤á¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¾ßÌý¤Î¥³¥¯¤È´ÅÌ£¡¢±öÌ£¤¬¥Ð¥éÆù¤Î»Ý¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¡¢È¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ÎÇÛ¹ç¤Ï¤Þ¤µ¤Ë²«¶âÈæ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö²ÈÄíÍÑ¤Î¥¿¥ì¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ä¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ÎºÅ»ö¤Ø¤Î½ÐÅ¹¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Î´Æ½¤¤Ê¤É¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ù¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¼ÂÄ¾¤Ê»ÑÀª¤Ë¤â¹¥´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¦¤ÊÐ§¤ä¤¦¤Ê½Å¤Ï¤¦¤Ê¤®¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤ëÁ°¤´ÈÓ¤Ë¥¿¥ì¤ò¤«¤±¤ë¤¬¡¢¤¢¤ß¾Æ¤ÊÛÅö¤Ï¤½¤ÎµÕ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤´ÈÓ¤Î¾å¤ËÆù¤ò¤Î¤»¤Æ¤«¤é¥¿¥ì¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÆù¤Î¾å¤«¤é¥¿¥ì¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢ÊÛÅöÈ¢¤Î¶ù¤ØÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Äì¤ØÎ¯¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Æù¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¤´ÈÓ¤Ë¤Ï¥¿¥ì¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÇò¤¤¤´ÈÓ¤ÈÆù¤ò¡¢ÃæÈ×¤«¤é¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥¿¥ì¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤´ÈÓ¤ÈÆù¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×¡Ê¿¹Ã«¤µ¤ó¡Ë
¥³¥í¥Ê¤òµ¡¤Ë³«Å¹»þ´Ö¤ò2»þ´ÖÁ°ÅÝ¤·
¤¢¤ß¾Æ¤ÊÛÅö¤¬Å¹¤ÎÌ¾Êª¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÀÅ²¬¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÈÌÅª¤ËÊÛÅöÅ¹¤Î±Ä¶È¤ÏÌëÃÙ¤¯¤Æ¤â23»þº¢¤Þ¤Ç¤À¤í¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÀÅ²¬ÊÛÅö¤ÏËÁÆ¬¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢¿¼Ìë3»þ¤Þ¤Ç¡£¤³¤Î°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÃÙ¤¤ÊÄÅ¹»þ´Ö¤È°ª¶èÎ¾ÂØÄ®¤È¤¤¤¦ÀÅ²¬»ÔÆâºÇÂç¤ÎÈË²Ú³¹¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¿¼Ìë3»þ¤Þ¤ÇÅ¹¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Å¹¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÇÆ¯¤¯Êý¤Ë¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ë»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿Êý¤¬Çã¤¤¤ËÍè¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Ìë¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÏÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯Å¹¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤µ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£°û¤ó¤Àµ¢¤ê¤ËÇã¤Ã¤Æ¡¢¼«Âð¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¡Ø¡ºÊÛÅö¡Ù¤È¤¤¤¦½¬´·¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¿¹Ã«¤µ¤ó¡Ë
¤ªÅÚ»º¤Ë¤¢¤ß¾Æ¤ÊÛÅö¤òÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë¤È¡¢ÃÙ¤¯¤Þ¤Ç°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤â²ÈÂ²¤Ëµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬ÀÅ²¬¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãë´Ö¤â¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤ÎµÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¬¡¢¤·¤º¤ª¤«ÊÛÅö¤ÏÌë¤Ë¼ç´ã¤òÃÖ¤¤¤¿ÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ß¾Æ¤ÊÛÅö¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢2020Ç¯¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£Á´¹ñ¤ÎÈË²Ú³¹¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¿Æü¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Î¾ÂØÄ®¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¹¤«¤é¿Í¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö´¶À÷³ÈÂç¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢22»þÊÄÅ¹¤ä0»þÊÄÅ¹¤Ê¤É»þÃ»±Ä¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Çä¤ê¾å¤²¤Ï¥³¥í¥ÊÁ°¤è¤ê¤â20¡ó¸º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÌë¤¬¥À¥á¤Ê¤éÄ«¤Ë¾¡Éé¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤ÉÄ«¤´¤Ï¤óÍÑ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢10»þ¤À¤Ã¤¿³«Å¹»þ´Ö¤ò2»þ´ÖÁ°ÅÝ¤·¤·¤Æ8»þ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌ¶Ð»þ¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÇÍèÅ¹¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¿¹Ã«¤µ¤ó¡Ë
¿·µ¬¸ÜµÒ³ÈÂç¤Ø¤ÎÄ©Àï
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¿¹Ã«¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Å¹¤òË¬¤ì¤ëµÒÁØ¤À¡£¤¢¤ß¾Æ¤ÊÛÅö¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤Û¤«¤ÎÊÛÅö¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤è¤ê²Á³Ê¤¬°Â¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ä½÷À¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥á¥¤¥ó¤Ï40Âå°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Öº£¤Þ¤ÇÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿·µ¬¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¼ÒÆâ¤ËÀ½²ÛÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡¢¥«¥Ì¥ì¤Ê¤É¤òºî¤Ã¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤«¤é½ù¡¹¤Ë½÷À¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢Åö»þÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Çä¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í°ìµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¿¹Ã«¤µ¤ó¡Ë
¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©¤Î¿Ê²½ÈÇ¡Ö¥×¥ê¥ó¥¢¥é¥â¡¼¥É¥Ã¥Ä¥©¡×¡Ê±¦¡Ë¤È¥Á¥ç¥³¥×¥ê¥ó¥¢¥é¥â¡¼¥É¥Ã¥Ä¥©¡×¡Ê³Æ650±ß¢¨¸½ºß¤ÏÈÎÇäµÙ»ß¡Ë¡£¸½ºß¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÈÎÇä¤Ï½µËö¤Î¤ß¤À¤¬¡¢¿Íµ¤¤Ï¹â¤¤¡Ê¼Ì¿¿¡§¤·¤º¤ª¤«ÊÛÅö¡Ë
Â¾¤ÎÅ¹¤â¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©¤ò°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¡¢Í·¤Ó¿´¤Ç¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¿©´¶¤¬¤«¤¿¤á¤ÎÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥×¥ê¥ó¤ò´Ý¤´¤È¶´¤ó¤À¡Ö¥×¥ê¥ó¥¢¥é¥â¡¼¥É¥Ã¥Ä¥©¡×¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤âÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷ÀµÒ¤Ë¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÛÅö¤âÇä¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾ïÏ¢µÒ¤âÊÛÅö¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÊ»¤»¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥³¥í¥ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Ï6ÂÐ4¤ÇÃë¤è¤ê¤âÌë¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¼ýÂ«¸å¤Ï¤½¤ì¤¬µÕÅ¾¤·¡¢Çä¤ê¾å¤²¤â10¡Á15¡ó¤Û¤É¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÈÂç¤¬Çä¤ê¾å¤²¥¢¥Ã¥×¤ÎÍ×°ø¤À¤¬¡¢ÃÍ¾å¤²¤¬Â³¤¯º£¡¢µíÐ§¤ä¤¦¤É¤ó¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤âÃíÊ¸¤¹¤ë¤È1000±ß¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼êºî¤ê¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤ÊÛÅö¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
¡ÖÌ£¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ä¤ÏËèÆü¤¢¤ß¾Æ¤ÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¿¹Ã«¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Ò¤È¸À¤Ë¤¢¤ß¾Æ¤ÊÛÅö¤¬1Æü1000¸ÄÇä¤ì¤ëÈëÌ©¤È¡¢¤·¤º¤ª¤«ÊÛÅö¤ÎÄì¤·¤ì¤Ì¥Ñ¥ï¡¼¤ò³À´Ö¸«¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£º£¸å¤â¤¢¤ß¾Æ¤ÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤ËÀÅ²¬ÊýÌÌ¤Î´ë²è¤òÊÔ½¸Éô¤ËÄó°Æ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê±ÊÃ« Àµ¼ù ¡§ ¥Õ¡¼¥É¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡Ë