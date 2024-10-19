　19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比180円高の3万9190円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41778.36円　　ボリンジャーバンド3σ
40629.97円　　ボリンジャーバンド2σ
39505.00円　　一目均衡表・転換線
39481.59円　　ボリンジャーバンド1σ
39280.00円　　5日移動平均
39190.00円　　19日夜間取引終値
38981.75円　　18日日経平均株価現物終値
38333.20円　　25日移動平均
38267.20円　　75日移動平均
38148.30円　　200日移動平均
37775.00円　　一目均衡表・基準線
37184.81円　　ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36135.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
36036.43円　　ボリンジャーバンド2σ
34888.04円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース