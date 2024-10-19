日経225先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比180円高の3万9190円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41778.36円 ボリンジャーバンド3σ
40629.97円 ボリンジャーバンド2σ
39505.00円 一目均衡表・転換線
39481.59円 ボリンジャーバンド1σ
39280.00円 5日移動平均
39190.00円 19日夜間取引終値
38981.75円 18日日経平均株価現物終値
38333.20円 25日移動平均
38267.20円 75日移動平均
38148.30円 200日移動平均
37775.00円 一目均衡表・基準線
37184.81円 ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36135.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
36036.43円 ボリンジャーバンド2σ
34888.04円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
41778.36円 ボリンジャーバンド3σ
40629.97円 ボリンジャーバンド2σ
39505.00円 一目均衡表・転換線
39481.59円 ボリンジャーバンド1σ
39280.00円 5日移動平均
39190.00円 19日夜間取引終値
38981.75円 18日日経平均株価現物終値
38333.20円 25日移動平均
38267.20円 75日移動平均
38148.30円 200日移動平均
37775.00円 一目均衡表・基準線
37184.81円 ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36135.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
36036.43円 ボリンジャーバンド2σ
34888.04円 ボリンジャーバンド3σ
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