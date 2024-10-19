¡ÖËÍ¤¬±§ÌîÁª¼ê¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¡°Ï¤Þ¤ì¤¿µ¼Ô¤ËÎäÀÅ¤Ê¸ÀÍÕ¡¢21ºÐ¸°»³Í¥¿¿¤¬¸«¤»¤¿¤¤¡ÖËÜµ¤¡×¡Ö¾ðÇ®¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¡×
GP¥·¥ê¡¼¥º³«Ëë¡¢¸°»³¤Ï11·î¤Î2Àï¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë³«Ëë¤ÎÂè1Àï¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÀï¤¤¤Î²Ð³¸¤¬ÀÚ¤Ã¤ÆÍî¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜÀª¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë°ì¿Í¤¬2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡Ë¤À¡£11·î¤ÎÂè4Àï¡¦NHKÇÕ¡¢Âè5Àï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¡£9·î30Æü¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¹â¤Ö¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï³ÆÁª¼ê¤¬¡¢º£µ¨¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æºî¤é¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÅÐÃÅ¡£¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¾ðÇ®Åª¤Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¸°»³¤Ï¡¢¾å²¼¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤Ç¸½¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Ê°áÁõ¤Ë¡ËÃå¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤È¿Ê²½¤òÀÀ¤¦¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¼ÀÁö´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ï¥¿¥Á¤âÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤µ¤ò¼Î¤Æ¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢±§ÌîÁª¼ê¤¿¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¥·¥Ë¥¢¤Î´ÓÏ½¤Î¤¢¤ë³ê¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¡¡²ñ¸«¤ò½ª¤¨¡¢Â¿¤¯¤Îµ¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿21ºÐ¡£6³ØÇ¯¾å¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤¢¤Ã¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤Î±§Ìî¾»Ëá¤µ¤ó¤¬¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿¡£±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¤â´Þ¤á¡¢ËÌµþ¸ÞÎØÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤È¤â¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿2¿Í¤¬¶¥µ»¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢²ñ¸«¤ÇMC¤òÌ³¤á¤¿±§Ìî¤µ¤ó¤¬¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤â¤¦º£¤«¤é¤Ç¤âÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸°»³¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¼ÂÀÓNo.1¡£¸ÞÎØ¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ê¤ÉÂçÉñÂæ¤ÎÉ½¾´Âæ¤ò·Ð¸³¤·¡¢ÆüËÜ¤ò¸£°ú¤¹¤ë´üÂÔ¤â¤«¤«¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Î¸ý¤Ö¤ê¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤À¡£
¡ÖËÍ¤¬±§ÌîÁª¼ê¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¡¢1¿Í¤ÇÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤ó¤Æµ¤»ý¤Á¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤ÏÆüËÜÃË»Ò¤ß¤ó¤Ê¤¬ËÜÅö¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤Ë¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
4²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤ËËá¤¡¢¸«¤»¤¿¤¤¡ÖËÜµ¤¡×¡ÖÆâÂ¦¤«¤é¿Ì¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ðÇ®¡×
¡¡9·î¤Î¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢ÇÕ¤Ç¤Ï¡¢¹ç·×312.55ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë¼¡¤°2°Ì¡Ê¹ç·×291.54ÅÀ¡Ë¡£¡Ö4²óÅ¾¤Î¿À¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä19ºÐ¤ÏÆüËÜÁª¼ê¤Î¹â¤¤ÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£µ¨¤ÎGP¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¸°»³¤È¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï12·î¤ÎGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¤Ê¤¤¡£¸°»³¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¿·¤·¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³ê¤ê¤³¤Ê¤¹¤Î¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¾¤Î¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤È¤«¤ò¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢ÇÕ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Å¾å¤²¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤À¤±ËÜµ¤¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤é¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï4²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤ËËá¤¤ò¤«¤±¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡Ö¡Ê4²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤Ï¡ËÃ±È¯¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ï¥Õ¥é¥á¥ó¥³¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¡£¼ê¤ÎÉ½¸½¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Â¤ÎºÙ¤«¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¡£»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡4²óÅ¾¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Èè¤ì¤¿Ãæ¤Ç¤â4²óÅ¾¤¬Ä·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦½ÖÈ¯ÎÏ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡ÖÆâÂ¦¤«¤é¿Ì¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ðÇ®¡×¡£º£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¡¢Âç¤¤¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡ÖËÍ¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡×¡£26Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¡£¶â¥á¥À¥ë¤ò»×¤¤ÉÁ¤¡¢Æü¡¹î²¿Ê¤¹¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦µÜÆâ ¹¨ºÈ / Hiroya Miyauchi¡Ë