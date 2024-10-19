µð¿Í³³¤Ã¤×¤Á°Ì´£³Ï¢ÇÔ¡¡ÂÇÀþÉÔ¿¶£³Àï¤Ç£²ÆÀÅÀ¡¡·è¾¡ÅÀ¤ÏË½Åê¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö°ÕÃÏ¤ò¸«¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¡×
¡¡¡Ö£Ê£Å£Ò£Á¡¡£Ã£Ó¥»¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¡¦Âè£³Àï¡¢µð¿Í£±¡Ý£²£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó£³°Ì¤Î£Ä£å£Î£Á¤¬¡¢Æ±£±°Ì¤Îµð¿Í¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ£³Ï¢¾¡¤È¤·¡¢£²£°£±£·Ç¯°ÊÍè¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£µð¿Í¤Ï³³¤Ã¤×¤Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÅ¤«¤Ë¾Ð¤¦µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Î»Ñ¤Ë¡¢·ã¤·¤¤²ùº¨¤Î¾ð¤¬¸«¤¨¤¿¡£É¬»à¤ËÆ°¤±¤É¤âÆ°¤±¤É¤â¡¢Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤¤Å¸³«¡£½éÀï¤Î´°ÉõÉé¤±¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Á°Ìë¤Ï£±ÅÀº¹Éé¤±¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤ÏµÕÅ¾Éé¤±¤Ç°Ì´¤Î£³Ï¢ÇÔ¡££³Àï£²ÆÀÅÀ¤È¹¶·â¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤È£±ËÜ¡¢¤¢¤È£±ÅÀ¡£¤Þ¤¿¤â¥Û¡¼¥à¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÆó²ó¡¢º£¥·¥ê¡¼¥º½é¤á¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£²¬ËÜÏÂ¤Î¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¤Çµå¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤âºÇ¹âÄ¬¡£Î®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬»°²ó¤À¡££±»àËþÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¤ÇÂç¾ëÂî¤¬Æó¥´¥íÊ»»¦¡£ËÒ¤Î¹¥¼é¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë·Á¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤Ö¤¹¤È¡¢»Í²ó¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òµö¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸Þ²ó¤Ë¤Ï¡¢£²ÈÖ¼ê¤ÎÀÖÀ±¤¬£²»à»°ÎÝ¤«¤éË½Åê¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«Ç´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¤¢¤È¤Ï¤â¤¦¡ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¡Ë°ÕÃÏ¤ò¸«¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÃ»¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¼¡Àï¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡££³ÈÖ¤Çµ¯ÅÀ¤òÃ´¤Ã¤¿µÈÀîÉÔºß¤Ç¡¢£³»î¹çÏ¢Â³¤ÎÆüÂØ¤ï¤ê¥ª¡¼¥À¡¼¡££±ÈÖ¤ËÄ¹Ìî¡¢£³ÈÖ¤Ë´Ý¤òÆþ¤ì¤ë¤â¡¢ÂÇÀþ¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò·ç¤¤¤¿¡£¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´Þ¤á£±¾¡£³ÇÔ¡£¤Þ¤µ¤«¤Î·Á¤Ç³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£±£²Ç¯¤Ë¤Ï£³Ï¢ÇÔ¤«¤é£³Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¡£ÆÁÉ¶¤«¤é¤ÎµÕ½±¡£»Ø´ø´±¤Ï£±£²Ç¯Á°¤ÎºÆ¸½¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£