¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û¾åÅÄåºÀ¤à10·îÉÔÈ¯á¤Ç¸·¤·¤¤É¾²Á¡¡Æ®è½²¦»á¡Ö£Æ£×¤È¤·¤ÆÉÔ¹ç³Ê¡×¡¡
¡¡ÆüËÜÂåÉ½£Æ£×¾åÅÄåºÀ¤¡Ê£²£¶¡á¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤¬¡¢ÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¹µ¤¨°·¤¤¤À¤¬¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï£±¥È¥Ã¥×¤ÎÉ®Æ¬¡££Æ£×¾®Àî¹Ò´ð¡Ê£Î£Å£Ã¡Ë¤é¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£Æ£×¸Å¶¶µü¸è¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤¬¹½ÁÛ³°¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¨ºÂ¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¼þ°Ï¤«¤éÀäÂÐÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¡£
¡¡º£·î¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÀèÈ¯¤·¤ÆÌµÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½£Ä£Æ¤ÎÅÄÃæ¥Þ¥ë¥¯¥¹Æ®è½²¦»á¤Ï¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖÁê¼ê¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¶¯¤µ¤¬Èó¾ï¤Ë¸÷¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âåºÀ¤Áª¼ê¤Ï²¿¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥·¥å¡¼¥È¤ò£²¡¢£³ËÜ¤°¤é¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç²¿²ó¤«¥Õ¥¡¥¦¥ëµ¤Ì£¤Ç¤âÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢£Æ£×¤È¤·¤ÆÉÔ¹ç³Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¡×¤È¿É¸ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¸¥¿È¤Ö¤ê¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä°ìÊý¤Ç¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ê¤Î¤¬µ¿Ìä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¸Å¶¶¤ò¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¡¢£Í£Æ»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤é¥¦¥¤¥ó¥°·ÏÁª¼ê¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤òÂ·¤¨¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï£±¥È¥Ã¥×¤ÏÆñ¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£±¥È¥Ã¥×¤Ë¤ÏÅÀ¼è¤ê²°¤Î»Å»ö¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£