¡ÖÁá¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×ÂçÃ«¤Î³«»Ï£²£±ÉÃÃÆ¤Ï£Í£Ö£ÐÃË¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤À¤Ã¤¿
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï¡¡¥á¥Ã¥Ä£²¡½£±£°¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê£±£·Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡á¥·¥Æ¥£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¡Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ê£Ð£Ó¡Ë¤ÇÆüËÜÁª¼ê½é¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡Ë¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡££´ÀïÀè¾¡¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ó¡ËÂè£´Àï¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤Ç½Ð¾ì¡£ÌµÁö¼Ô»þ¤ËÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡È¼öÇû¡É¤ò£Ð£Ó£²£¶ÂÇÀÊÌÜ¤Ç²ò¤¯¤È¡¢£´ÆÀÅÀ¤È£±ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÍýÁÛ¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï£µ²óÅÓÃæ£²¼ºÅÀ¡¢£¸Ã¥»°¿¶¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£Âè£µÀï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¸áÁ°£¶»þ£¸Ê¬¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ï°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¤É¤è¤á¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«£²£±ÉÃ¡£ÂçÃ«¤ÎÁÕ¤Ç¤ëÇË²õ²»¤¬£Î£Ù¤ÎÌë¶õ¤Ë¶Á¤¤¤¿¡££´ÉÃ¸å¡¢ÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´Ö¤ÎÅ¨·³¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£½é²óÀèÆ¬¡¢£Ð£Ó£²£¶ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÌµÁö¼Ô»þ¤Î½é°ÂÂÇ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê½é¤Î£Ð£ÓÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¡£¥¥ó¥¿¥Ê¤Î£²µåÌÜ¡¢£¹£°¡¦£¸¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£´£¶¡¦£±¥¥í¡Ë¥·¥ó¥«¡¼¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ£±£±£·¡¦£¸¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¸£¹¡¦£¶¥¥í¡Ë¤ÎÄ¶Â®ÃÆ¤Ç¼öÇû¤ò²ò¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¤½¤³¤¬°ìÈÖÂç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âè£³Àï¤Î£¸²ó¤ËÊü¤Ã¤¿ÆÃÂç£³¥é¥ó¤«¤é£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Î£³¹æÀèÀ©¥½¥í¡££°£¹Ç¯¤Î¾¾°æ½¨´î¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë°ÊÍè¤Î£Ð£Ó£²ÀïÏ¢È¯¤Ç»³ËÜ¤ò±ç¸î¤·¤¿¡£Á°Æü¤Þ¤ÇÁö¼Ô¤¢¤ê¤Ç¤Ï£¹ÂÇ¿ô£·°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨£·³ä£·Ê¬£¸ÎÒ¡¢ÆÃ¤ËÆÀÅÀ·÷¤Ç¤Ï£¶ÂÇ¿ô£µ°ÂÂÇ¤Î£¸³ä£³Ê¬£³ÎÒ¤ÈÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÌµÁö¼Ô¤Ç¤Ï£²£µÂÇÀÊ¡¢£²£²ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡Ê£³»Íµå¡Ë¡£ÆüÊÆ¤Ç¡ÈÁûÆ°¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÔ²Ä»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤Ëº¸¼ê¤ò¾å¤²¡¢¤µ¤é¤Ë±¦¼ê¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Û¤¨¤Æ¤«¤éÁö¤ê½Ð¤·¤¿¡£Ìá¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¥Õ¥ì¥Ç¥£¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ë¤«¤é¡Ø¥ì¥¤¥È¥·¥ç¡¼¤Ï¤¤¤¤¤«¤éÁá¤á¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤Ã¤¿¤è¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£±¦Â¼óÇ±ºÃ¤ò¤«¤Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¶¯¹Ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿£Í£Ö£Ð¥È¥ê¥ª¤Î°ì³Ñ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÏµÙÍÜÆü¡£³Ú¤ÊÅ¸³«¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÀèÀ©ÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¡¢ÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡£²ÂÇÀÊÌÜ¤«¤é¤Ï£³ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢Á´¤ÆÀ¸´Ô¤·¤¿¡££Ð£Ó¤Î£±»î¹ç£³»Íµå¡¢£´ÆÀÅÀ¤Ï¤È¤â¤ËÆüËÜÁª¼ê½é¡£¤³¤ÎÆü¤ÏµÕ¤ËÆÀÅÀ·÷¤Ç£²ÅÙËÞÂà¤·¤¿¤¬¡¢£±ÈÖ¤È¤·¤ÆÍýÁÛÅª¤ÊÆ¯¤¤ò¸«¤»¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Èæ³ÓÅª¤¤¤¤ÂÇÀÊ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É·³¤ÏÂçÈ¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò£²ÆüÂ³¤±¤Æ»î¹çÅÓÃæ¤Çµ¢Âð¤µ¤»¤ëÂç¾¡¡££´Ç¯¤Ö¤ê£×£Ó¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£°ìÊýÅª¤ÊÅ¸³«¤ÎÃæ¡¢£¸²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤â¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò´Ó¤¯ÇØÈÖ¹æ£±£·¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤ë£Î£Ù¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ¼Ô¤Ï¡Ö¡ÊºÇ¸å¤Þ¤Ç¿¿·õ¤Ê¤Î¤Ï¡Ë¤³¤Î¿Í¤À¤±¤À¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¡Ê£Ð£Ó¤Ç¡Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢Å¨ÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ãæ¤ÇËèÆü¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂçÃ«¡£ºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤ÊÌîµå¤òÁ´ÎÏ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÃæÂ¼¡¡¹¸Âç¡Ë
¡¡¢¡郄¶¶¾°À®£Ð£ï£é£î£ô
¡¡ÂçÃ«¤Î¤¹¤´¤µ¤Ï¡¢½é²ó¤Î°ì¿¶¤ê¤ÇÅê¼ê¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£ÆÃ¤Ë£³ÂÇÀÊÌÜ¤Î»Íµå¤Ï¡Ê¥«¥¦¥ó¥È£±¥Ü¡¼¥ë£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È£³µå¤Ç¡ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¥ó¥¿¥Ê¤ÎÊý¤¬Åê¤²¤ëµå¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åê¼ê¤¬ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢µÕ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òºî¤ì¤¿¤Î¤¬¾¡°ø¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¡Ê¼¡ÂÇ¼Ô¤Î£²ÈÖ¤Ë¡Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÁªµå´ã¤â¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦郄¶¶¡¡¾°À®¡Ë
¡¡¢¡ÂçÃ«µÏ¿¥á¥â
¡¡¢¦ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê½é¡¡ÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¡¢£±»î¹ç£³»Íµå¡õ£´ÆÀÅÀ
¡¡¢¦ÆüËÜ¿Í£²°Ì¡¡£Ð£ÓÄÌ»»£³¹æ¤ÏÅÄ¸ýÁÔ¡Ê¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ÆÃ±ÆÈ£²°Ì¡£Ã±°ì£Ð£Ó¤Ç¤Î£±£°ÆÀÅÀ¤Ï£°£´Ç¯¾¾°æ½¨´î¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Î£±£²ÆÀÅÀ¤Ë¼¡¤°
¡¡¢¦ÂÇµåÂ®ÅÙ¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î£Ó¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ£±£±£·¡¦£¸¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¸£¹¡¦£¶¥¥í¡Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿£²£°£±£µÇ¯°Ê¹ß¤Î£Ð£Ó¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤Î£²£²Ç¯¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Î£±£±£¹¡¦£·¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¹£²¡¦£¶¥¥í¡Ë¤Ê¤É¤Ë¼¡¤°£³°Ì¤Ç¡¢£±£±£µ¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¸£µ¡¦£±¥¥í¡Ë°Ê¾å¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ¤òÆ±¤¸Ç¯¤Î£Ð£Ó¤Ç£³ÅÙµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ